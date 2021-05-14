Richard Mille выпустит часы за $1 миллион в честь гиперкара McLaren

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
3 минуты
39
Richard Mille выпустит часы за $1 миллион в честь гиперкара McLaren

Всемирно известная часовая компания Richard Mille представила совместный проект с британским автопроизводителем McLaren. Часы RM 40-01 Automatic Tourbillon McLaren Speedtail обойдутся владельцу в миллион долларов.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Вдохновением для своего очередного часового шедевра мастера компании Richard Mille черпали в образе гиперкара McLaren Speedtail, представленного в 2018 году (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

McLaren Speedtail является самым дорогим и самым быстрым за всю историю бренда

Speedtail является самым дорогим и самым быстрым за всю историю McLaren. Трехместный гиперкар способен развить скорость свыше 400 км/ч, а на разгон от 0 до 300 км/ч ему требуется 12,8 секунды!

Часы RM 40-01 Automatic Tourbillon McLaren Speedtail обойдутся владельцу в миллион долларов

В движение автомобиль приводит гибридный силовой агрегат, который состоит из бензинового 4-литрового V8 с двумя турбокомпрессорами (757 л.с.) и электромотора мощностью более 312 л.с. Суммарная мощность достигает 1050 л.с., а крутящий момент составляет внушительные 1150 Нм.

Трехместный гиперкар способен развить скорость свыше 400 км/ч

Платиновый ротор с изменяемой геометрией напоминают своей формой капот суперкара. Он позволяет адаптировать процесс подзавода к уровню физической активности владельца часов.

Заводная головка вдохновлена силуэтом крыши суперкара, сужающийся к низу корпус часового механизма – отсылка к форме панели, отделяющей салон от передней части кузова. Также, в честь McLaren в часах и на ремешке имеются тонкие элементы фирменного оранжевого цвета. А форма корпуса часов напоминает заднее стекло модели Speedtail. В конструкции часов используются различные материалы, в том числе, титан и углепластик. Только корпус состоит из 69 индивидуальных элементов.

На создание уникальных часов специалисты Richard Mille потратили 18 месяцев

На создание уникальных часов специалисты Richard Mille потратили 18 месяцев. За это время были разработаны 8 прототипов, а суммарно от первых эскизов до готовой модели потребовалось 8600 часов кропотливого труда. Для часов было создано уникальное сапфировое стекло сложной формы, выполненной с учетом конусности и толщины безеля.

В часах RM 40-01 Automatic Tourbillon McLaren Speedtail компания использовала первый турбийон собственной разработки с индикатором запаса хода, крупным календарем и переключателем функций. Кнопка, расположенная в положении "4 часа", позволяет простым нажатием выбрать нейтральное положение, завод или регулировку стрелок – аналогично автомобильной коробке передач. Апертура, расположенная в положении "3 часа", показывает выбранную функцию: N (нейтральное положение) - W (завод) - H (регулировка стрелок).

Всего Richard Mille изготовит 106 экземпляров – ровно столько же, сколько планируется выпустить суперкаров McLaren Speedtail.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о часах Bugatti Chiron Tourbillon, созданных компанией Jacob&Co, а также лимитированной серии хронографа Breitling Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 Bentley Limited Edition.

ШвейцарияНовости автомираавтоновостигибридсуперкарMcLaren