Richard Mille выпустит часы за $1 миллион в честь гиперкара McLaren

Всемирно известная часовая компания Richard Mille представила совместный проект с британским автопроизводителем McLaren. Часы RM 40-01 Automatic Tourbillon McLaren Speedtail обойдутся владельцу в миллион долларов.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Вдохновением для своего очередного часового шедевра мастера компании Richard Mille черпали в образе гиперкара McLaren Speedtail, представленного в 2018 году (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Speedtail является самым дорогим и самым быстрым за всю историю McLaren. Трехместный гиперкар способен развить скорость свыше 400 км/ч, а на разгон от 0 до 300 км/ч ему требуется 12,8 секунды!

В движение автомобиль приводит гибридный силовой агрегат, который состоит из бензинового 4-литрового V8 с двумя турбокомпрессорами (757 л.с.) и электромотора мощностью более 312 л.с. Суммарная мощность достигает 1050 л.с., а крутящий момент составляет внушительные 1150 Нм.

Платиновый ротор с изменяемой геометрией напоминают своей формой капот суперкара. Он позволяет адаптировать процесс подзавода к уровню физической активности владельца часов.

Заводная головка вдохновлена силуэтом крыши суперкара, сужающийся к низу корпус часового механизма – отсылка к форме панели, отделяющей салон от передней части кузова. Также, в честь McLaren в часах и на ремешке имеются тонкие элементы фирменного оранжевого цвета. А форма корпуса часов напоминает заднее стекло модели Speedtail. В конструкции часов используются различные материалы, в том числе, титан и углепластик. Только корпус состоит из 69 индивидуальных элементов.

На создание уникальных часов специалисты Richard Mille потратили 18 месяцев. За это время были разработаны 8 прототипов, а суммарно от первых эскизов до готовой модели потребовалось 8600 часов кропотливого труда. Для часов было создано уникальное сапфировое стекло сложной формы, выполненной с учетом конусности и толщины безеля.

В часах RM 40-01 Automatic Tourbillon McLaren Speedtail компания использовала первый турбийон собственной разработки с индикатором запаса хода, крупным календарем и переключателем функций. Кнопка, расположенная в положении "4 часа", позволяет простым нажатием выбрать нейтральное положение, завод или регулировку стрелок – аналогично автомобильной коробке передач. Апертура, расположенная в положении "3 часа", показывает выбранную функцию: N (нейтральное положение) - W (завод) - H (регулировка стрелок).

Всего Richard Mille изготовит 106 экземпляров – ровно столько же, сколько планируется выпустить суперкаров McLaren Speedtail.

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