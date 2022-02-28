Укроборонпром договорился с Генштабом о ремонте трофейной техники

Концерн "Укроборонпром" готов к ремонту трофейной военной техники, о чем уже договорился с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил генеральный директор концерна Юрий Гусев на своей странице в Facebook. "Кроме сборки и ремонта нашей техники, готовы к ремонту трофейной, о чем уже договорились с Генеральным штабом ВСУ", – написал Гусев.

За 100 часов войны против российских оккупантов предприятиями Укроборонпрома переданы в Министерство обороны Украины, Национальную гвардию, Государственную пограничную службу, Территориальную оборону ВС Украины и другие силовые структуры:

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военная техника, в том числе танки, БМП, БТР и бронеавтомобили – более 50 ед;

специальная, грузовая и легковая автомобильная техника – 45 ед;

минометы и гранатометы – 574 ед;

другое вооружение разных систем и калибров – свыше 170 ед;

ракеты – около 600 ед;

прочие боеприпасы – 105 000 ед;

взрывные устройства – 12 000 ед.

"Работаем круглосуточно дальше нашей победы и вместе делаем Украину сильной!" – написал Гусев.

По состоянию на 3 марта 2022 года, "предприятия ГК "Укроборонпром" уже начали принимать и ремонтировать трофейную технику. На фото – СБРМ "Тигр". Почти новый, малый пробег, двигатель, коробка передач и ходовая целые. Есть следы обгорания и небольшие остатки органики. Автомобиль хорошо послужит Украине", – сообщают в Генштабе ВСУ.

В свою очередь, ситуацию с техникой врага прокомментировал Давид Арахамия на своей странице в Facebook.

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