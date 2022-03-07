Украинская компания Polycar будет восстанавливать военную технику

Украинская компания Polycar, занимавшаяся изготовлением разнообразных кузовных надстроек для коммерческих автомобилей, решила помочь украинским военным в борьбе с российскими агрессорами. Предприятие будет ремонтировать и восстанавливать военную технику.

Об этом сообщает Ассоциация "Укравтопром" в своем Telegram-канале. Как сообщили на предприятии, их специалисты готовы отремонтировать и восстановить разную колесную военную технику, поврежденную в ходе боев или просто нерабочем состоянии. Для этого есть все необходимые производственные мощности в центре страны, а также опытный коллектив, готовый немедленно заняться делом.

Ранее о своем сотрудничестве с военными рассказали в концерне "Укроборонпром", который уже передал множество техники в ряды ВСУ, в том числе танки, БМП, БТР и бронеавтомобили. Кроме того, предприятия "Укроборонпрома" уже начали принимать и ремонтировать трофейную технику врага, которую агрессоры массово бросают перед позорным возвращением домой.

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Также украинские предприятия автомобильной отрасли отлаживают выпуск разнообразной продукции военного назначения. Например, как рассказывал OBOZREVATEL, в компании TAD и "Бас Мотор" производят противотанковые "ежи" и другие средства защиты и противодействия вражеским войскам.