Танки не проедут: украинский производитель прицепов перешел на выпуск 'ежей'

В Украине давно успешно работает компания TAD, чьим основным профилем деятельности является производство прицепов для перевозки негабаритных грузов. Однако сейчас производителю тралов пришлось переориентироваться на выпуск совсем другой продукции.

Об этом сообщает Ассоциация "Укравтопром" в своем Telegram-канале. Компания TAD является лидером по производству прицепов для негабаритных перевозок в Украине. Но сейчас она перешла на производство противотанковых "ежей". Компания бесплатно и самостоятельно выпускает эти металлические заграждения, а затем развозит их в опасных направлениях для защиты родных украинских городов.

Противотанковый "еж" – это самое простое заграждение, являющееся объемным шестиконечным крестом. Конструкция изготовлена из кусков стального проката и выдерживает вес танка до 60 тонн. Несмотря на простую конструкцию "ежи" достаточно эффективным средством для задержки руку танков и другой техники захватчиков.

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