'Украинская бронетехника' представила автомобиль 'Сайгак' для ВСУ

Конструкторско-производственное предприятие "Украинская бронетехника" представило прототип легкового автомобиля повышенной проходимости, созданного в рамках опытно-конструкторской работы под шифром "Сайгак". Он заменит морально устаревший УАЗ.

Об этом сообщает пресс служба производителя. Автомобиль создан в рекордные сроки в рамках конкурса, объявленного Министерством обороны Украины.

Машина использует серийное шасси Toyota Hilux, доработана под техническое задание и адаптирована к использованию украинскими военными. Образец создан с учетом опыта стран Восточной Европы, проводят замену УАЗов. Принято во внимание пожелания военных, непосредственно эксплуатируют технику в зоне проведения ООС.

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"Сайгак" разработан в партнерстве с чешской компанией Glomex, которая уже поставляет аналогичные машины Вооруженным силам Польши, Вооруженным силам и полиции Чехии, а недавно добавила в свой актив победу в тендерах на поставку автомобилей для Словакии и миссии ООН в Македонии.

"По условиям конкурса, до 1 сентября мы должны предоставить Министерству обороны Украины опытный образец и провести заводские испытания. Проблема в том, что методик и программ для проведения заводских испытаний у нас нет – Минобороны их до сих пор не предоставили. Однако мы готовы выходить на государственные испытания, ведь наш "Сайгак" соответствует стандартам НАТО", – отметил генеральный директор "Украинской бронетехники" Владислав Балбес.

По оценкам специалистов, потребность ВСУ в новых внедорожниках достигает тысяч единиц. Аналогичные машины найдут применение также в Национальной гвардии, Государственной пограничной службе и Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, в рамках программы перевооружения ВСУ вместо российских УАЗов в украинской армии будут использоваться корейские вездеходы Kia KM450. Сборку наладят в Одессе на заводе "Телекард-Прибор".