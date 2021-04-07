Чешская армия нашла замену УАЗ-469

Министерством обороны Чехии в течение пяти лет получит 1200 модифицированных пикапов Toyota Hilux, которые должны стать частью чешского военного инвентаря.

Эти машины должны постепенно заменить устаревшие внедорожники УАЗ-469 и Land Rover Defender. Автомобили Hilux будут оснащены дизельным двигателем мощностью 150 л.с. Об этом сообщает сайт Defence24.

Военным предоставят модель в варианте Double Cab на пять пассажиров, представленный в линейке Toyota в середине 2020 года. Сейчас пикап прошел все финальные тесты и готов использоваться в военных испытаниях.

Автомобили будет поставлять компания GLOMEX Military Supplies, которая победила в соответствующем тендере. Также недавно они выиграли тендер, объявленный Второй региональной логистической базой в Варшаве, Польша, и будут поставлять им шестьсот модифицированных автомобилей Ford Ranger XLT.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Минобороны Украины также откажется от российских УАЗ и обновит парк автомобильной техники многоцелевого назначения для подразделений ВСУ.