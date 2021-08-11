В украинской армии корейские Kia придут на смену российским УАЗам

В рамках программы перевооружения ВСУ вместо российских УАЗов в украинской армии будут использоваться корейские вездеходы Kia KM450. Сборку наладят в Одессе на заводе "Телекард-Прибор".

Об этом сообщает портал Думская. Государственные испытания новой командно-штабной машины пройдут в ВСУ до конца нынешнего года.

Корейский внедорожник Kia KM450 был представлен в 1998 году. Компания Kia выпускает большое семейство внедорожников KM450, включающее легкие грузовики, шасси для установки специального оборудования, санитарные и штабные машины. Автомобиль оснащается 139-сильным дизельным двигателем и 5-ступенчатой механической коробкой передач с 2-ступенчатой раздаточной коробкой. Этот автомобиль производится компанией Kia по лицензии и является современной версий американского многоцелевого автомобиля Kaiser Jeep M715. Оригинальная модель была принята на вооружение армии США в 60-е годы и эксплуатируется по сей день.

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Стоит отметить, что с моделью Kia KM450 украинские военные уже знакомы. В 2016 году на базе KM450 корпорация "Богдан" и НПО "Практика" разработали бронеавтомобиль "Барс-6". Теперь к ним добавятся внедорожники, которые будет собирать одесский завод "Телекард-Прибор".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Минобороны Украины планирует обновить парк автомобильной техники многоцелевого назначения для подразделений ВСУ и отказаться от использования автомобилей государства-агрессора, в частности, УАЗов. Для этого была открыта опытно-конструкторская "Разработка легкового автомобиля повышенной проходимости для нужд ВСУ".

Также стало известно, что Министерством обороны Чехии в течение 5 лет получит 1200 модифицированных пикапов Toyota Hilux, которые сменят используемые в настоящее время УАЗы и Land Rover Defender.