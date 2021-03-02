'Прощай, УАЗ': Минобороны Украины откажется от авто государства-агрессора

Минобороны Украины планирует обновить парк автомобильной техники многоцелевого назначения для подразделений ВСУ, и отказаться от использования авто государства-агрессора.

Об этом сообщил глава оборонного ведомства Андрей Таран. Сейчас объявлено об открытии опытно-конструкторской работы "Разработка легкового автомобиля повышенной проходимости для нужд ВСУ".

По словам Андрея Тарана, сейчас основную группу армейских автомобилей, используемых в видах и отдельных родах войск ВСУ, составляют УАЗы различных модификаций, уже морально и физически устаревшие. А модернизация и выпуск новых моделей и модификаций этих автомобилей и запасных частей к ним осуществляются предприятиями государства-агрессора. Поэтому принято принципиальное решение о постепенном выводе их из эксплуатации.

"Мы должны сказать: Farewell, УАЗ. Новый внедорожник должен соответствовать тактико-техническим характеристикам современных образцов армий Альянса. К опытным образцам выдвигается ряд требований – надежность, мощность, экономичность, грузоподъемность, простота технического обслуживания и ремонта. Машина должна обеспечить выполнение задач независимо от местности и климатических зон. Наиболее приемлемый по своим тактико-техническим характеристикам образец автомобиля многоцелевого назначения будет избран по результатам государственных испытаний", – подчеркнул Андрей Таран.

Первыми такие автомобили получат подразделения и воинские части Сухопутных войск украинской армии, которые выполняют задачи в районе проведения ООС на территории Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на международной выставке International Defense Exhibition & Conference 2021 (IDEX) компания Kia показала образец многоцелевого тактического легкого внедорожника KLTV и базовое шасси для создания различных модификаций.