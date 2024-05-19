"Флаг другой, но методы не изменились!" В Украине чтят память жертв политических репрессий

В Украине третье воскресенье мая – это День памяти жертв политических репрессий. В 2024 году он выпал на 19 мая.

Этот памятный день посвящен поколениям украинцев, которые подверглись репрессиям, скитаниям и преследованиям от рук российского политического режима. Количество жертв и пострадавших до сих пор невозможно подсчитать. Десятки тысяч человек были расстреляны, сотни тысяч прошли тюрьмы, ссылки, лагеря, принудительно проходили психиатрическое лечение, отметила пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

"В ХХ веке оккупанты прикрывались красным флагом и пришли с оружием в руках на нашу землю. Сейчас их флаг имеет другой цвет, но методы и средства не изменились", – подчеркнули в Telegram-канале Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Наши воины уже десятый год продолжают ожесточенные бои с врагом, чтобы не позволить трагедиям повториться. Мы должны помнить о каждом и каждой, чьи жизни унес противник. "Национальная память – часть нашей силы", – заявили в Сухопутных войсках.

Советские власти тщательно скрывали следы своих преступлений. Места захоронений становились режимными объектами КГБ, местность разравнивали бульдозерами, доступ к соответствующим архивам запрещали.

Одним из символов террора СССР стал Быковнянский лес под Киевом. Это самое большое в Украине место массовых захоронений жертв коммунистических политических репрессий, замученных во время допросов или расстрелянных во внесудебном порядке органами НКВД. Как место тайных захоронений эта территория использовалась НКВД в течение 1937–1941 годов.

Количество погребенных там, по разным оценкам, от 20 до более 100 тысяч человек.

Уже установлены имена более 19 тысяч расстрелянных граждан из Быковнянского захоронения. Здесь покоится прах поэтов Михайля Семенко, Майка Йогансена, художника Михаила Бойчука, археолога Федора Козубовского, митрополита УАПЦ Василия Липковского и других жертв сталинского "Большого террора".

За период "Большого террора" на территории тогдашней УССР было приговорено 198918 человек, из которых около двух третей – к расстрелу. Остальных отправили в тюрьмы или исправительно-трудовые лагеря Другие меры наказания охватывали менее 1%. Освобождено было только 0,3%.

"Большим террором" называют масштабную кампанию массовых репрессий граждан, развернутую в СССР в 1937–1938 годах по инициативе руководства Союза и лично Иосифа Сталина для ликвидации реальных и потенциальных политических оппонентов, запугивания населения, изменения национальной и социальной структуры общества.

Официально началом этого периода стал оперативный приказ НКВД СССР №00447 "О репрессировании бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов" от 30 июля 1937 года. Однако имеющиеся документы НКВД (приказы, переписка, телеграфы) свидетельствуют: массовые репрессии готовились заранее, а приказом их только формализовали.

Еще до начала действия приказа №00447 особое внимание было обращено на "чистку" партийных рядов и органов безопасности – ради безоговорочного выполнения репрессивных директив центра. В июне 1937 года начались массовые аресты.

Арестованный был фактически лишен права на защиту (на адвоката) или обжалование приговора. Следователи психологическим издевательствами и бесчеловечными пытками "выбивали" нужные признания. А в 1937 году разрешение на применение методов "физического воздействия на подозреваемых" (т.е. пыток) было дано на самом высоком уровне ЦК ВКП (б).

Ранее в Украине жертв политических репрессий чествовали в ноябре – с тех пор, как осенью 2000 года президент Леонид Кучма переименовал День памяти жертв голодоморов (четвертая суббота ноября) в День памяти жертв голодомора и политических репрессий.

Однако в 2007-м президент Виктор Ющенко разделил эту памятную дату на две:

– четвертая суббота ноября – День памяти жертв голодоморов;

– третье воскресенье мая – День памяти жертв политических репрессий.

"Сегодня украинцы чтят память миллионов жизней, которые были потеряны из-за советского тоталитарного режимома. Но история имеет свойство повторяться. И, к сожалению, сейчас российские оккупационные власти снова незаконно удерживают украинских политзаключенных.

В День памяти жертв политических репрессий мы вспоминаем всех, кто боролся и борется за свободную и независимую Украину", – отметило Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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