Toyota Supra из 'Форсажа' продали за полмиллиона долларов

На американском аукционе в Лас-Вегасе продали купе Toyota Supra, которая участвовала в съемках первых двух фильмов франшизы "Форсаж" (англ. Fast & Furious). Автомобиль ушел с молотка за $500 тысяч.

Об этом сообщает портал Carscoops. На сегодняшний день это самый дорогой экземпляр модели Supra. Представленный на аукционе экземпляр купе Supra 1994 года выпуска принимал участие в первом "Форсаже" (The Fast and the Furious) 2001 года и продолжении – 2 Fast 2 Furious, вышедшим на экраны в 2003 года. За рулем в обоих случаях ездил Пол Уокер (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В отличие от похожей Supra, проданной в 2015 году за $185000, которая была оснащена атмосферным мотором и имитацией баллонов с закисью азота, нынешний экземпляр имеет совершенно иную "начинку".

Автомобиль оснащен 3-литровым рядным 6-цилиндровым мотором 2JZ-GTE с двумя турбинами. Он не подвергался форсировке и имеет в своем арсенале 324 "лошадки" и 427 Нм крутящего момента.

Вся эта мощь отправляется к задним колесам через 4-ступенчатую автоматическую коробку передач. Для съемок в салоне рычаг АКП заменили имитацией "механики".

В салоне есть все, что вы видели в фильме, включая трехспицевый спортивный руль, синюю отделку анатомических сидений и дверных карт, а также дополнительные приборы на панели и стойках.

В остальном автомобиль на все 100% аутентичен. Кузов окрашен в фирменный цвет Lamborghini, который называется Candy Orange. На панели нанесена графика Nuclear Gladiator от компании Troy Lee Designs, а также наклейки спонсоров.

Кузовной обвес Bomex включает иной передний бампер и боковые "юбки", они удачно сочетаются с задним антикрылом APR и 19-дюймовыми дисками Racing Hart M5.

Эта Supra была построена компанией The Shark Shop из калифорнийского Эль Сегундо для бизнесмена Эдди Пола, который занимался, в том числе, обеспечением процесса съемок голливудских блокбастеров. Для второй серии "Форсажа" автомобиль модернизировали, но после окончания съемок вновь вернули машине прежний облик.

Новый владелец машины получит всю документацию, включая "Сертификат подлинности", который подтвердит, что это не реплика, а реальный автомобиль из фильма.

