На торги выставили реплику Corvette из "Форсажа-5"

Сергей Иванов
Сергей Иванов
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На торги выставили реплику Corvette из 'Форсажа-5'

Американский музей Volocars проведет торги, одним из лотов которых станет реплика Chevrolet Corvette Grand Sport 1963 модельного года, принимавшая участие в фильме "Форсаж-5".

Об этом сообщается на сайте Volo Auto Museum. Такие копии по лицензии General Motors выпускает фирма Mongoose Motorsports.

Для фильма было изготовлено 12 экземпляров родстера, но сохранились только три
Автомобиль в экспозиции музея Volo Auto Museum
Кадр с фильма "Форсаж-5"

Для фильма было изготовлено 12 экземпляров родстера, но сохранились только три. Этому экземпляру повезло не принимать участия в натурных съемках, – его задействовали только в студии.

Копии Chevrolet Corvette Grand Sport 1963 года по лицензии General Motors выпускает фирма Mongoose Motorsports
Двухместный салон отделан черной кожей
Автомобиль полностью функционален

Автомобиль полностью функционален. Он оснащен 5,7-литровым 380-сильным двигателем V8 и автоматической коробкой передач. За исключением 17-дюймовых дисков PS Engineering, он визуально максимально полно соответствует оригинальному Corvette Grand Sport 1963 года.

Он оснащен 5,7-литровым 380-сильным двигателем V8 и автоматической коробкой передач

После окончания съемок автомобиль выкупил один из подрядчиков, а затем машина попала в музей в Иллинойсе.

Напомним, что в 1963 году Chevrolet выпустил всего 5 экземпляров Corvette Grand Sport. Все они находятся в частных коллекциях, а их стоимость оценивается семизначными суммами. Приобрести качественно выполненную копию, да еще и с "кинематографической" историей, можно будет 19-21 апреля. Организаторы аукциона планируют выручить за родстер $95-100 тысяч.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине построили копию культового авто из фильма "Форсаж". Речь идет о точной копии тюнингованного Mitsubishi Eclipse, на котором ездил герой Пола Уокера (Брайан О’Коннер).

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