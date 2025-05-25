Этот вопрос мне очень часто задают на консультациях. И его я в прошлом тоже задавала себе.

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Он не пишет. Он не уделяет внимания. Он не приглашает. А если приглашает, то к себе домой. Ему не хочется тебе помогать. Ему не хочется тебя кормить, покупать цветы, гулять с тобой и т.п., в общем, ему ничего не хочется для тебя делать, особенно то, что ему нужно будет сделать, хоть немного ущемив себя.

Этому всему есть одна причина - ОН ТЕБЯ НЕ ВЫБРАЛ.

Он может с тобой заниматься сексом, спать с тобой в обнимку, вместе завтракать, но... Если нужно отдать тебе какой-то ресурс (время, силы, деньги и пр.), он жмется, не хочет, находит оправдания.

А ты сидишь, грустная, — и ждёшь. Смотришь в телефон, думаешь, как бы намекнуть, что тебе тяжело, что тебе его не хватает. Но молчишь — боишься спугнуть.

Ты стараешься быть понимающей, из тех, кто входит в положение. Стараешься быть мудрой, спокойной. Не скандалишь, не злишься - ты где-то слышала, что мужчины не любят выноса мозга. Вот ты и стараешься не выносить. Тебе кажется, что если ты станешь ещё чуть-чуть тише, ещё чуть-чуть лучше — он захочет остаться.

А это так не работает. На время он может выбрать удобную. До тех пор, пока не встретит ту, которая выполощет ему мозг своими хотелками и выбрыками за нарушение границ. И ее он выберет. С тобой он будет жить пять лет, не расписываясь и объясняя тебе, что штамп - не главное, а ей сделает предложение через два месяца.

Я знаю, что ты не виновата, что так не можешь. И не виновата в том, что тебя не выбирают. Просто где-то внутри тебя любовь стала синонимом недоступности. Не по твоей вине. С тобой это сделали давным давно значимые взрослые - бросающие, уходящие, отворачивающиеся от тебя, эмоционально холодные. Где-то там ты привыкла, что надо заслужить: внимание, тепло, быть рядом.

Ты не выбираешь таких специально. Ты выбираешь тех, кого узнаёт твоя психика: "А, вот это я знаю. Это похоже на дом. Это мне известно, это уже было. Я знаю, как это - бороться, чтобы быть нужной".

Это можно изменить. В этом можно развернуться — к себе, к своему достоинству. Я не скажу, что это легко. Но я точно знаю, что это возможно.

Я работаю с этим на индивидуальных консультациях

Это не просто разговор. Это работа на глубину - там, где живут твои ранние сценарии, чувства, травмы и огромный ресурс.

Если ты читаешь и чувствуешь: "Это про меня" — пиши. Я рядом. И я помогу тебе стать той, кого выбирают — потому что однажды ты научишься выбирать себя.

А пока, чтобы удержаться и не писать тому, кто тебя не выбирает, сделай это простое упражнение. Это своего рода заземление.

1. Сядь удобно, поставь стопы на пол. Почувствуй опору. Почувствуй, что ты есть прямо сейчас.

2. Сделай пять глубоких вдохов и выдохов. Медленно. Через нос. Всем телом - разворачивай грудную клетку на вдохе, сжимай на выдохе. Выдох длиннее вдоха.

3. Задай себе вопросы:

Что я чувствую прямо сейчас?

Что я пытаюсь получить этим сообщением?

Что мне принесет это сообщение? Какие чувства я, скорей всего, испытаю?

Что это покажет ему?

Что это даст мне?

Что я могу дать себе вместо этого?

4. Дай себе время на осознавание. Не торопись.

5. Обхвати себя руками, обними за плечи. Покачайся из стороны в сторону. Пожалей себя. Скажи вслух: "Любимая, я рядом. Я с тобой. Я тебя не брошу. Ты достойна любви. Мы справимся".

6. Побудь в этом столько, сколько тебе нужно. Дыши. Плачь, если захочется.

Сохрани, если тоже бывает сложно удержаться.