Toyota показала 'прокачанный' пикап Hilux GR Sport

Для японских любителей пикапов спортивное подразделение компании Toyota – Gazoo Racing – подготовило особую версию популярной модели Hilux. Новинка получила обозначение GR Sport.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Последнее время компания Toyota активно расширяет ассортимент спортивных модификаций, привлекая специалистов не только подразделения TRD, но и Gazoo Racing.

За основу для создании новинки был взят топовый вариант Toyota Hilux. Автомобиль получил черную решетку радиатора с сетчатым рисунком и логотипом GR, более агрессивные бамперы, а также расширителей колесных арок, за счет которых модель стала шире на 45 мм. Кроме того, пикап получил 18-дюймовые черные диски уникального рисунка.

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Технически пикап отличается от аналогов доработанной подвеской, что призвано "улучшить реакцию рулевого управления и повысить ездовой комфорт".

В салоне покупателей Hilux в версии GR Sport ожидают новые спортивные кресла с комбинированной отделкой из замши и искусственной кожи с красными вставками, трехспицевый руль с декоративной красной строчкой и меткой "на 12 часов", иная графика инфо-развлекательной системы, алюминиевые накладки на педали и фирменная символика GR Sport.

Toyota Hilux GR Sport обойдется покупателям минимум в 4,3 млн иен ($38 тысяч).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Toyota посвятила версию Сorolla трассе Нюрбургринг.