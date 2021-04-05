Toyota показала обновленное споркупе GR 86

Спустя полгода после дебюта второго поколения Subaru BRZ в ноябре прошлого года, компания Toyota показала свою версию дуэта – обновленный GR 86.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Toyota GR 86 станет третьей моделью семейства GR после купе GR Supra и хэтчбека GR Yaris. Внешне модели от Subaru и Toyota отличаются бамперами и решеткой радиатора, а также фирменным декором. Основной акцент, по словам представителей Toyota, уделен ездовым характеристикам и настройки машины.

Новинка стала длиннее на 30 мм (4265 мм), а колесная база выросла на 5 мм (2575 мм). По ширине купе не изменилось – 1775 мм, а высоту уменьшили на 10 мм (1310 мм). Изменения пропорций кузова призваны улучшить аэродинамику.

Но главным отличием новинки является двукратное увеличение жесткости кузова, что позволит существенно улучшить управляемость и стабильность машины. Для снижения веса передние крылья и крыша выполнены из алюминия, а снаряженная масса выросла по сравнению с предшественником с 1220 до 1270 кг.

На смену двухлитровому мотору пришел атмосферный оппозитный 4-цилиндровый двигатель объемом 2,4 л с комбинированным впрыском. Он развивает мощность 235 л.с., а крутящий момент достигает 250 Нм. В паре с ним будет работать 6-ступенчатые МКП или "автомат", которые отправляют крутящий момент к задним колесам. На разгон до "сотни" новинке требуется 6,3 с, что на 1,1 с лучше, чем у предшественника.

Спереди установлены стойки McPherson, а сзади используется схема с двойными поперечными рычагами сзади. Автомобиль получил вентилируемые тормоза на всех колесах и 18-дюмовые легкосплавные диски с шинами размерностью 215/40.

В салоне появились цифровые приборы и новая информационно-развлекательная система. Кроме того, от своих коллег из Subaru новинка получила комплекс превентивной безопасности EyeSight со стереокамерой под лобовым стеклом.

Для того, чтобы не создавать внутреннюю конкуренцию, Subaru не будет поставлять модель BRZ в Европу, а сконцентрирует свое внимание на японском и американском рынках. Появление купе Toyota GR 86 у дилеров запланировано на конец нынешнего года, а цены станут известны ближе к началу продаж.

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