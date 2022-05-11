Toyota Highlander подвергли модернизации

Японская компания Toyota провела модернизацию внедорожника Highlander. Бестселлер в своем классе в США на протяжении 6 лет подряд получил серьезные обновления.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Главные изменения ожидают покупателей новинки под капотом, где появился 2,4-литровый 4-цилиндровый турбомотор, сменивший прежний 3,5-литровый V6. Он стал менее мощным и развивает 269 л.с. (-30 л.с.), но зато более тяговитым – 418 Нм (+62 Нм). Это позволило существенно снизить расход топлива и уровень вредных выбросов в атмосферу.

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Кроме того, покупателям по-прежнему будет доступен гибридный вариант Highlander Hybrid. Он оснащен 2,5-литровым ДВС и двумя электромоторами. Суммарная мощность такого "трио" – 246 л.с., а средний расход составляет 6,5 л/100 км.

Версии Limited и Platinum получили новую 12,3-дюймовую шкалу приборов и 7-дюймовый дисплей инфо-развлекательной системы. Водитель сможет выбрать один из четырех вариантов графики – Casual, Smart, Tough и Sporty. В более дорогих комплектациях по центру приборной панели появится новый 12,3-дюймовый сенсорный экран мультимедиа, а для версий XLE и XSE предусмотрен 8-дюймовый дисплей.

Также в списке опций появились складывающиеся боковые зеркала, электропривод двери багажника с дистанционным управлением, а для беспроводной зарядки смартфона подготовили более удобное место на приборной панели.

Покупателям будет доступна расширенная палитра цветов и материалов отделки интерьера, новые цвета кузова, а также 20-дюймовые диски с черным покрытием. Появление у дилеров запланировано на второе полугодие, а центы станут известны ближе к началу продаж.

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