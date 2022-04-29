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Toyota показала новую версию спорткара GR Supra

Сергей Иванов
Новости
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Toyota показала новую версию спорткара GR Supra

Японская компания Toyota представила новую версию спорткупе GR Supra. Автомобиль стал легче, а переключать скорость теперь можно с помощью 6-ступенчатой механической коробки передач.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Поклонники бренда Toyota хорошо приняли новое поколение модели Supra. Теперь их радость стала еще большей благодаря появлению версии с 6-ступенчатой "механикой", которая позволить получить максимальное удовольствие от управления спорткаром.

Автомобиль с "ручкой" будет выпущен ограниченным тиражом в 500 экземпляров, которые получать матово-белую или светло-серую окраску кузова. Все они будут в комплектации 3.0 Premium. Среди других особенностей новинки – кожаная отделка салона цвета коньяка, рычаг КП с отделкой из алькантары, красные распорка под капотом, тормозные суппорты и надпись Supra на задней панели кузова.

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Салон отделан кожей коньячного цвета

Также с учетом использования с "механики" инженеры изменили настройки подвески, рулевого управления, тормозов и системы Traction Control. А новая функция Hairpin+ позволит лучше проходить горные серпантины за счет увеличенной разницы в скорости пробуксовки левого и правого колес.

Теперь у Supra есть версия с "механикой"

Для европейского рынка спортивное подразделение Toyota Gazoo Racing подготовила облегченный вариант Lightweight. Помимо уже упомянутой 6-ступенчатой "механики" новинка получила кованные 19-дюймовые диски. За счет МКП удалось снизить вес машины на 21,8 кг. Новые колеса позволили уменьшить неподрессоренные массы суммарно на 4,8 кг.

Toyota GR Supra

Кроме того, версия Lightweight имеет упрощенную отделку салона и более простую акустическую систему. Также автомобиль получил спортивные сидения без поясничной поддержки с механическими регулировками. Все это позволило снизить массу машины на 38,3 кг по сравнению с обычной Supra с "автоматом".

Появление новинки у дилеров ожидаются во второй половине нынешнего года. Цены станут известны ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Toyota представила самую мощную версию модель Corolla.