Toyota показала новую версию спорткара GR Supra

Японская компания Toyota представила новую версию спорткупе GR Supra. Автомобиль стал легче, а переключать скорость теперь можно с помощью 6-ступенчатой механической коробки передач.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Поклонники бренда Toyota хорошо приняли новое поколение модели Supra. Теперь их радость стала еще большей благодаря появлению версии с 6-ступенчатой "механикой", которая позволить получить максимальное удовольствие от управления спорткаром.

Автомобиль с "ручкой" будет выпущен ограниченным тиражом в 500 экземпляров, которые получать матово-белую или светло-серую окраску кузова. Все они будут в комплектации 3.0 Premium. Среди других особенностей новинки – кожаная отделка салона цвета коньяка, рычаг КП с отделкой из алькантары, красные распорка под капотом, тормозные суппорты и надпись Supra на задней панели кузова.

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Также с учетом использования с "механики" инженеры изменили настройки подвески, рулевого управления, тормозов и системы Traction Control. А новая функция Hairpin+ позволит лучше проходить горные серпантины за счет увеличенной разницы в скорости пробуксовки левого и правого колес.

Для европейского рынка спортивное подразделение Toyota Gazoo Racing подготовила облегченный вариант Lightweight. Помимо уже упомянутой 6-ступенчатой "механики" новинка получила кованные 19-дюймовые диски. За счет МКП удалось снизить вес машины на 21,8 кг. Новые колеса позволили уменьшить неподрессоренные массы суммарно на 4,8 кг.

Кроме того, версия Lightweight имеет упрощенную отделку салона и более простую акустическую систему. Также автомобиль получил спортивные сидения без поясничной поддержки с механическими регулировками. Все это позволило снизить массу машины на 38,3 кг по сравнению с обычной Supra с "автоматом".

Появление новинки у дилеров ожидаются во второй половине нынешнего года. Цены станут известны ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Toyota представила самую мощную версию модель Corolla.