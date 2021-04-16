Тестовый Mercedes-AMG One с двигателем с F1 заметили на Нюрбургринге

Mercedes-AMG One заметили на испытаниях на Нюрбургринге. Его могут представить в ближайшее время.

Несколько лет о модели было мало новостей, но последние месяцы оказались очень интересными. О ней напомнили в декабре, когда компания выпустила короткое видео с автогонщиком Льюисом Хэмилтоном, который сел погонять в One. С тех пор были публикации в соцсетях, тизеры, а недавно автомобиль был замечен на тестах. Об этом сообщает Motor1.

На этот раз гиперкар заметили на Нюрбургринге, и видно, что он абсолютно ровно проходит тяжелые повороты. Автомобиль выглядит низким, широким и прямолинейным, с "совочком" на крыше и массивным задним крылом. Есть ощущение, что One сидит прямо на земле, но с угла заметно, что он имеет небольшой просвет под боковыми юбками. Также на фото видно диффузор и выхлопную систему.

Известно, что выхлоп подключен к двигателю Формулы-1 – 1,6-литровому V6 с Mercedes F1 W07 Hybrid Льюиса Хэмилтона 2015 года, в котором он ездил на чемпионате мира. Он вращается до 11000 об/мин и работает с четырьмя электродвигателями в One. Пока нет официальной информации о мощности, но она может быть более 1000 лошадиных сил.

Компания обещала превратить гоночный двигатель на что-то, что соответствует производственным нормам, поэтому можно понять, почему над моделью работают почти пять лет. Поддерживать двигатель будет проблемой, поскольку One не будет постоянно ездить на трехзначных скоростях. Однако, когда он будет выдавать всю свою мощь, у него, скорее всего, не будет соперника на гоночной трассе. Поэтому можно ожидать новые рекорды среди серийных автомобилей.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Mercedes-AMG представил новую платформу для спортивных моделей, которая будет использовать гибридные силовые установки.