Тестовий Mercedes-AMG One з двигуном з F1 помітили на Нюрбургрингу

Mercedes-AMG One помітили на випробуваннях на Нюрбургрингу. Його можуть презентувати вже найближчим часом.

Кілька років про модель було мало новин, але останні місяці виявилися дуже цікавими. Про неї нагадали в грудні, коли компанія випустила коротке відео з автогонщиком Льюїсом Гамільтоном, який сів поганяти в One. З тих пір були публікації в соцмережах, тизери, а нещодавно автомобіль був помічений на тестах. Про це повідомляє Motor1.

Цього разу гіперкар помітили на Нюрбургрингу, і видно, що він абсолютно рівно проходить важкі повороти. Автомобіль виглядає низьким, широким та прямолінійним, із "совочком" на даху та масивним заднім крилом. Є відчуття, що One сидить прямо на землі, але з кута помітно, що він має невеличкий просвіт під бічними спідницями. Також на фото видно дифузор та вихлопну систему.

Відомо, що вихлоп підключений до двигуна Формули-1 – 1,6-літрового V6 з Mercedes F1 W07 Hybrid Льюїса Гамільтона 2015 року, в якому він їздив на чемпіонаті світу. Він обертається до 11000 об/хв і працює з чотирма електродвигунами в One. Поки що немає офіційної інформації щодо потужності, але вона може бути понад 1000 кінських сил.

Компанія обіцяла перетворити гоночний двигун на щось, що відповідає виробничим нормам, тому можна зрозуміти, чому над моделлю працюють майже п’ять років. Підтримувати двигун буде проблемою, оскільки One не буде постійно їздити на тризначних швидкостях. Однак, коли він буде видавати всю свою потужність, у нього, швидше за все, не буде суперника на гоночній трасі. Тому можна очікувати на нові рекорди серед серійних автомобілів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Mercedes-AMG презентував нову платформу для спортивних моделей, яка буде використовувати гібридні силові установки.