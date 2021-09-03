Subaru показала версию Forester Wilderness

Японская компания Subaru представила на американском рынке обновленную версию своей модели Forester, а также продемонстрировала новую версию Wilderness для любителей бездорожья.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Обновленный "Лесник" показали в Японии в начале лета. Автомобиль получил новую светотехнику, фирменный комплекс систем безопасности EyeSight с расширенным функционалом, а также ряд других доработок. Помимо этого в США дебютировала совершенно новая версия модели – Forester Wilderness.

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Напомним, что ранее аналогичную "внедорожную" модификация получил универсал Subaru Outback Wilderness. Родственный Forester продолжает развитие тему освоения дикой природы. Внешне новинка отличается иными бамперами с "противотуманками", расширителями колесных арок и черной антибликовой аппликацией на капоте. Для модели подготовили специальную водоотталкивающую обивку сидений, педали с перфорацией и золотистые элементы декора.

Основной акцент при создании версии Wilderness уделили подвеске, которую усилили за счет установки новых пружин и амортизаторов. Кроме того, автомобиль поднялся над дорогой на 234 мм, что на 14 мм больше, чем у обычного "Лесника". Уверенно чувствовать себя на бездорожье помогут усиленная защита моторного отсека и трансмиссии, а также специальные шины Yokohama Geolandar размерностью 225/60 на 17-дюймовых матово-черных дисках.

Под капотом Subaru Forester Wilderness располагается атмосферный 2,5-литровый мотор мощностью 185 сил. Он работает в паре с модернизированным клиноременным вариатором с расширенным диапазоном передаточных чисел и более эффективной системой охлаждения. Также на автомобиле установили новую главную передачу с передаточным отношением 4,11:1 вместо 3,7:1. Обновили "прошивку" блока управления электронной системы X-Mode.

За счет модернизации ходовой удалось увеличить допустимую массу буксируемого прицепа почти вдвое – до 1360 кг. Кроме того, новые более широкие багажные рейлинги на крыше позволяют перевозить груз массой до 100 кг (+20 кг), а на стоянке они смогут выдерживать нагрузку до 363 кг (+45 кг).

Обновленное семейство Subaru Forester появится на американском рынке в октябре. Цены стартуют с отметки $25195, а версия Wilderness обойдется минимум в $32820.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Subaru показала новые тизеры электромобиля Solterra.