Subaru анонсировал новую модель для бездорожья

Американское подразделение компании Subaru анонсировала нового представителя семейства Wilderness. Предположительно это будет "прокачанная" версия кроссовера Forester.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В Америке есть большое сообщество любителей бездорожных приключений. Они объединяются в большие компании, устраивают соревнования или просто весело проводят время вдали от шумных мегаполисов. Для таких клиентов компании, производящие кроссоверы и внедорожники готовы предложить особые версии и широкий ассортимент дополнительных опций.

Видео дня

В частности, весной нынешнего года компания Subaru порадовала фанов off-road специальной версией универсала Outback, получившей собственное обозначение Wilderness. Эта модификация отличается увеличенным до 240 мм клиренсом, расширенной колеей, более серьезной защитой двигателя, новыми усиленными пружинами, амортизаторами с увеличенным ходом, иными настройками вариатора Lineartronic и системы полного привода X-Mode, 17-дюймовыми колесами с внедорожными шинами Yokohama Geolandar.

Кроме того, автомобиль получил собственный защитный обвес с расширителями колесных арок, а в салоне используется водостойкая обивка сидений и фирменный декор. В инфо-развлекательной системе появился дополнительно указатель продольного и поперечного крена.

Пока в компании сохраняют в секрете имя нового претендента на звание Wilderness, но вероятнее всего следующим покорителем глухомани станет модель Forester. Автомобиль пройдет аналогичную программу внешнего и внутреннего тюнинга.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Subaru отметила выпуск 20-миллионного авто с полным приводом.