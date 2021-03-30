Subaru Outback выйдет на европейский рынок с единственным вариантом двигателя

Subaru представила европейскую версию нового Outback 2021, который должен поступить в дилерские центры в апреле.

Новый универсал-кроссовер, который также выполняет роль флагманской модели в Европе, будет доступен с единственным атмосферным 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем, который будет работать с фирменной системой постоянного полного привода. Об этом сообщает Carscoops.

Европейская версия Subaru Outback Carscoops

Агрегат переделали на 90%. В компании не рассказали о его показателях, но американская версия производит 182 л.с. и 238 Нм. Также здесь установлена система векторизации крутящего момента для лучшей управляемости и большего сцепления в стандартной комплектации.

Subaru Outback шестого поколения основано на последний глобальной платформе японского автопроизводителя, которая использует больше высокопрочной стали для облегчения кузова и улучшения безопасности.

Благодаря новой жесткой платформе и подвеске, автомобиль должен предложить лучший комфорт езды. В салоне стало тише благодаря более жестким подложкам и включению шумоизолированного ветрового стекла и стекла передних дверей.

В салоне автомобиля стало тише из-за новых подложек и шумоизолированного стекла Carscoops

Subaru представляет новую систему "X-Mode" для бездорожья, которая получила двойные режимы "снег/грунт" и "снег/грязь" и может изменять настройки силовой установки. Дорожный просвет стал выше, чем когда-либо, на 213 мм.

Outback 2021 года поставляется с технологией помощи водителю EyeSight следующего поколения, которая использует пару камер с почти в два раза увеличенным углом зрения по сравнению с предыдущей системой. Также есть новое программное обеспечение для распознавания изображений для работы 11 активных систем безопасности. Сюда входят адаптивный круиз-контроль с центрированием полосы, предупреждение о выезде из нее с вибрацией руля и предотвращения выезда.

Модель получила 11,6-дюймовую информационно-развлекательную систему, включающую недавно разработанный интерфейс, а также Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, внутри установлена камера распознавания лиц, которая определяет людей на сиденье водителя для автоматической регулировки его положения, углов зеркал в дверях и предпочтений относительно кондиционера.

Внутри также установили 11,6-дюймовую информационно-развлекательную систему Carscoops

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