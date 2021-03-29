З’явилися перші зображення Subaru WRX з оновленим агресивним дизайном

Subaru готує новий WRX 2022 року. Нещодавно модель побачили на випробуваннях, а зараз в мережі створили рендери його можливого вигляду.

Зображення підготувало видання "Колёса.ру", на яких показано автомобіль спереду і ззаду. Якщо виробнича модель отримає схожий вигляд, з кардинально новим дизайном вона явно стоятиме окремо від своїх попередників.

У дизайні Subaru черпає натхнення з концепту VIZIV Performance 2017 року, але очікується, що виробнича модель буде значно зменшена, як це часто буває.

Одразу привертає увагу пара гострих фар, значно менших, ніж у попередніх WRX. Також тут змінена решітка радіатора, і, схоже, що автомобіль отримає квадратні арки, як в VIZIV Performance. Ззаду будуть нові задні ліхтарі, перероблений багажник та чотири вихлопні труби.

Новий Subaru WRX буде оснащений 2,4-літровим двигуном FA24F з турбонаддувом, який вже ставили в Ascent, Legacy та Outback. Він виробляє 260 к.с. і 376 Нм. Проте можливо, що агрегату збільшать потужність до 300 к.с., тоді як у флагманського WRX STI може бути більше 400 к.с. і 490 Нм.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, наступне покоління Subaru WRX вперше помітили на тестах. Він отримав декілька оновлень і трохи відрізняється від нинішньої моделі.