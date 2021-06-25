Skoda рассказала о своей стратегии развития Next Level

Руководство чешской компании Skoda провело онлайн пресс-конференцию, посвященную стратегии развития компании до 2030 года. В планах – войти в ТОП-5 самых продаваемых авто в Европе и предложить три новых электромобиля.

Об этом рассказал в рамках презентации новый руководитель компании Томас Шефер, который занял эту должность в августе прошлого года. На пресс-коференции он рассказал о том, какой будет компания Skoda в 2030 году: "В одном предложении: мы хотим сделать Skoda еще более интернациональной, электрифицированной и цифровой".

По словам Шефера, чтобы и впредь добиваться успеха, компания должна обращать еще больше внимания на клиентов и тренды. Они очевидны: сокращение выбросов и связанная с этим электрификация и переход в цифровой формат. "Люди ожидают, что их автомобили будут простыми и интуитивно понятными в использовании", – говорит Шефер. И именно такой автомобиль компании хочет предложить своим клиентам. Например, компания делает ставку на онлайн-продажи. Планируется, что к 2025 году каждый пятый автомобиль Skoda будет через интернет.

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В будущем чешский автопроизводитель также намерен предлагать автомобили с наилучшим соотношением цены и качества, а также уникальные и практичные функции, облегчающие повседневное использование.

К 2030 году планируется войти в ТОП-5 самых продаваемых авто в Европе. А помочь в осуществлении этих амбициозных планов призваны такие модели, как новая Fabia, а также растущая семья электромобилей марки. К 2030 году в компании намерены представить 3 совершенно новых модели на электротяге. Все они будут компактнее и дешевле, чем Enyaq iV, что позволит привлечь более широкую покупательскую аудиторию.

"В зависимости от того, как будут развиваться рынки, наша цель состоит в том, чтобы на полностью электрические модели марки приходилось примерно от 50 до 70 процентов продаж в Европе к 2030 году", – сказал Шефер.

Также в компании планируют расширять свою активность за пределами Европы. В данном случае речь идет о рынках развивающихся стран Северной Африки, Индии и России. В частности, в Индии уже началась реализация концепции стратегии India 2.0. А представленный недавно кроссовер Skoda Kushaq стал первой из четырех новых моделей концерна Volkswagen, которые пополнят ассортимент продукции автопроизводителя на индийском рынке.

Ставка на электрификацию и современные технологии, как ожидается, приведет к сокращению выбросов CO2 для выпускаемого парка автомобилей к 2030 году более чем на 50%. В рамках этого Skoda намерена до 2030 году провести модернизацию своих производственных мощностей в Чехии и Индии, чтобы сократить вредные выбросы до нуля. "Завод в Врхлаби уже выполнил эту задачу", – сказал Томас Шефер, отметив, что завод в Восточной Чехии в конце 2020 года добился нейтральный уровень выбросов CO2.

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