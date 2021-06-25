Skoda рассказала о своей стратегии развития Next Level

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
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Skoda рассказала о своей стратегии развития Next Level

Руководство чешской компании Skoda провело онлайн пресс-конференцию, посвященную стратегии развития компании до 2030 года. В планах – войти в ТОП-5 самых продаваемых авто в Европе и предложить три новых электромобиля.

Об этом рассказал в рамках презентации новый руководитель компании Томас Шефер, который занял эту должность в августе прошлого года. На пресс-коференции он рассказал о том, какой будет компания Skoda в 2030 году: "В одном предложении: мы хотим сделать Skoda еще более интернациональной, электрифицированной и цифровой".

По словам Шефера, чтобы и впредь добиваться успеха, компания должна обращать еще больше внимания на клиентов и тренды. Они очевидны: сокращение выбросов и связанная с этим электрификация и переход в цифровой формат. "Люди ожидают, что их автомобили будут простыми и интуитивно понятными в использовании", – говорит Шефер. И именно такой автомобиль компании хочет предложить своим клиентам. Например, компания делает ставку на онлайн-продажи. Планируется, что к 2025 году каждый пятый автомобиль Skoda будет через интернет.

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В будущем чешский автопроизводитель также намерен предлагать автомобили с наилучшим соотношением цены и качества, а также уникальные и практичные функции, облегчающие повседневное использование.

Новая Skoda Fabia

К 2030 году планируется войти в ТОП-5 самых продаваемых авто в Европе. А помочь в осуществлении этих амбициозных планов призваны такие модели, как новая Fabia, а также растущая семья электромобилей марки. К 2030 году в компании намерены представить 3 совершенно новых модели на электротяге. Все они будут компактнее и дешевле, чем Enyaq iV, что позволит привлечь более широкую покупательскую аудиторию.

Первый электрокросс марки Skoda Eniaq iV

"В зависимости от того, как будут развиваться рынки, наша цель состоит в том, чтобы на полностью электрические модели марки приходилось примерно от 50 до 70 процентов продаж в Европе к 2030 году", – сказал Шефер.

Также в компании планируют расширять свою активность за пределами Европы. В данном случае речь идет о рынках развивающихся стран Северной Африки, Индии и России. В частности, в Индии уже началась реализация концепции стратегии India 2.0. А представленный недавно кроссовер Skoda Kushaq стал первой из четырех новых моделей концерна Volkswagen, которые пополнят ассортимент продукции автопроизводителя на индийском рынке.

Компактный кроссовер для индийского рынка Skoda Kushaq

Ставка на электрификацию и современные технологии, как ожидается, приведет к сокращению выбросов CO2 для выпускаемого парка автомобилей к 2030 году более чем на 50%. В рамках этого Skoda намерена до 2030 году провести модернизацию своих производственных мощностей в Чехии и Индии, чтобы сократить вредные выбросы до нуля. "Завод в Врхлаби уже выполнил эту задачу", – сказал Томас Шефер, отметив, что завод в Восточной Чехии в конце 2020 года добился нейтральный уровень выбросов CO2.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине стартовали продажи обновленного Skoda Kodiaq.

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