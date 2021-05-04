Skoda Fabia нового поколения презентовали в Праге

В столице Чехии состоялась мировая премьера Skoda Fabia четвертого поколения, а местом для виртуальной презентации стал Центр современного искусства DOX.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Дизайн четвертой генерации Skoda Fabia продолжает развитие новой стилистики чешского бренда. Новинку выделяют четкие и более динамичные линии кузова (чтобы посмотреть презентацию, доскролльте новость до конца).

Характерными особенностями новинки стали узкие LED-фары c L-образными светодиодными ДХО и широкая многоугольная решетка радиатора с хромированной окантовкой и черными планками.

Удлиненный спойлер на крыше с боковыми стабилизаторами, зеркала заднего вида обтекаемой формы и активные шторки воздухозаборников в нижней части переднего бампера обеспечивают Fabia хорошие аэродинамические показатели.

Новая Skoda Fabia создана на основе модульной платформе MQB-A0 концерна Volkswagen, благодаря чему новинка стала крупнее по сравнению со своей предшественницей и предлагает теперь еще больше свободного пространства для пассажиров. В частности, новинка на 111 мм длиннее (4108 мм) и на 48 мм шире (1780 мм) по сравнению с третьим поколением Fabia. А колесная база выросла до 2564 мм (+94 мм).

Огромные изменения ожидают поклонников марки в салоне новинки. Приборная панель с отдельно вынесенным по центру дисплеем мультимедийной системы и цветные горизонтальные декоративные вставки подчеркивают ширину салона, а характерная линия под дисплеем зеркально отражает форму фирменной решетки радиатора.

Большие круглые дефлекторы воздуховодов, расположенные по бокам, создают дополнительные дизайнерские акценты, так же как и цветные элементы на центральной консоли и новые хромированные ручки дверей.

От "старшей" Octavia новинка унаследовала двухспицевый многофункциональный руль, а также характерное оформление приборной панели. Перед водителем располагается цифровой экран диагональю 10,2 дюйма, а по центру консоли появится сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы. В базовой комплектации он будет 6,8-дюймовым, а в качестве опции предусмотрен более крупный – с диагональю 9,2 дюйма.

Fabia получила новые современные моторы. В частности, для модели будут предназначены две версии 3-цилиндрового 1-литрового атмосферного мотора – на 65 и 80 сил. Он будет работать в паре с 5-ступенчатой МКП. Также можно будет выбрать Fabia с турбированным мотором аналогичного объема. Вариантов будет тоже два – на 95 и 110 сил. С ними в тандеме будут работать 5- и 6-ступенчатые МКП, а также опционная 7-ступенчатая DSG. Для самых требовательных покупателей адресована версия с 1,5-литровым 150-сильным турбированным мотором, работающий в паре с 7-ступенчатой роботизированной КП DSG с двумя сцеплениями.

В соответствии с современными требованиями к безопасности, Fabia получит широкий ассортимент электронных "помощников" водителя, в том числе функцию полуавтоматического управления.

Напомним, что Skoda Fabia дебютировала в модельной гамме компании в 2000 году. За восемь лет компания изготовила и отправила покупателям 1,79 млн экземпляров Fabia. В 2007 году на автошоу в Женеве было презентовано второе поколение модели, которое разошлось по миру тиражом 1,7 млн экземпляров.

В 2014 году премьеру отпраздновала третья генерация Fabia. Она продолжила историю успеха, став к 2019 году второй по популярности моделью марки после Octavia. На сегодняшний день компания изготовила свыше 4,5 млн Fabia всех поколений – по этому показателю она уступает только Octavia.

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