Skoda представила новый бюджетный седан Slavia

Чешская компания Skoda провела мировую премьеру нового седана Slavia. Бюджетная новинка адресована индийским поклонникам марки.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. После продолжительной рекламной кампании Skoda официально представила Slavia, новый седан B-сегмента, разработанный для индийского рынка.

Как и показанный ранее компактный кроссовер Kushaq, седан Slavia создан на платформе MQB-A0-IN, разработанной чешским автопроизводителем для индийского рынка. По своим габаритным размерам новинка обогнала Skoda Octavia первого поколения – 4541х1752х1487 мм. Колесная базу модели – 2651 мм.

Видео дня

Автомобиль выполнен в новом фирменном стиле с обилием острых граней. Полностью светодиодные фары с L-образными ДХО напоминают новую Fabia, а облицовка радиатора получила шестиугольную форму. Задняя часть отличается наклонной линией крыши и эффектными "кристаллическими" светодиодными фонарями.

Салон во многом напоминает родственную Fabia. Полностью цифровая панель приборов включает 10-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы и 8-дюймовый щиток приборов. В салоне достаточно места для пассажиров, а объем багажного отделения варьируется от 521 до 1050 л в зависимости от положения спинки задних сидений.

Новинка будет в трех комплектациях – Active, Ambition и Style. В списке опций есть вентилируемые передние сиденья, доступ без ключа, люк в крыше, беспроводная зарядка, порты USB-C для задних пассажиров и т.д. Что касается безопасности, Slavia получила 6 подушек безопасности и базовые системы помощи водителю ADAS.

Под капотом переднеприводного седана будет располагаться трехцилиндровый 1.0 TSI мощностью 115 л.с. или 1,5-литровая "турбочетверка" TSI мощностью 150 л.с. Первый будет работать в паре с 6-ступенчатой МКП или 6-ступенчатым "автоматом", а для более мощного мотора предусмотрены аналогичная "механика" или 7-ступенчатый "робот" DSG.

У дилеров Skoda Slavia появится в первом квартале будущего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, появились первые изображения обновленного Skoda Karoq.