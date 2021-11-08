Skoda анонсировала обновленный Karoq

Чешская компания Skoda обновила популярный кроссовер Karoq. Новинку представят в конце текущего месяца на онлайн мероприятии.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Вслед за обновлением флагманского кроссовера Kodiaq в Млада Болеславе решили модернизировать компактный Karoq.

С момента дебюта в модельной гамме кроссовера прошло 4 года. За это время автомобиль завоевал огромную популярность у поклонников бренда. Это самый продаваемый кроссовер Skoda и вторая по популярности модель после Octavia в 2020-м и в первой половине текущего года. С 2017 года было произведено и реализовано более полумиллиона экземпляров Karoq.

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Новинка получит изменения в стиле "старшего брата": новые бампера, облицовку радиатора и светотехнику, расширенный пакет "умных" решений Symply Clever, а также широкий ассортимент опций. Все подробности, в том числе, технические, станут известны 30 ноября после онлайн презентации модели.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Skoda представила кроссовер Enyaq iV в исполнении Founders Edition.