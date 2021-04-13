Skoda показала обновленный Kodiaq

Компания Skoda провела онлайн-презентацию своего флагманского кроссовера Kodiaq.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Почти через 5 лет после выпуска своей первой модели в линейке кроссоверов, Skoda представила обновленную версию Kodiaq.

Автомобиль получил более выразительный дизайн, а также улучшенную аэродинамику кузова. В стандартную комплектацию вошли фары Full LED, а в качестве опции будут доступны их матричные аналоги.

Новинку легко узнать по новой шестиугольной облицовке радиатора и более тонким фарам. Дополняют облик стильные легкосплавные диски. Задние фонари с кристаллической структурой также стали тоньше и оснащаются динамическими указателями поворота.

Цифровая панель приборов с 10,25-дюймовым дисплеем и четырьмя вариантами оформления доступна в качестве опции для всех комплектаций. Для версии Sportline предлагается возможность выбрать дополнительный вариант оформления цифровой панели – Sport.

Приборная панель и дверные карты оформлены декоративными накладками, имитирующими матовый алюминий в комплектации Ambition или с геометрическим узором в комплектации Style. Дверные ручки в вариантах Style и L&K имеют спортивную хромированную отделку. Внутреннее светодиодное освещение также охватывает пространство для размещения ног водителя и переднего пассажира и включает десять цветовых схем.

Отделения для вещей в передних дверях подсвечиваются белым светом, а при открытии двери водителя либо переднего пассажира на землю рядом с автомобилем проецируется логотип Skoda. Светодиодную подсветку салона можно заказать дополнительно к комплектации Ambition, а для версий Style, L&K и Sportline она входит в стандартное оснащение.

Впервые покупателям доступны в качестве опции эргономичные вентилируемые сидения с перфорированной кожей, оснащенные электрорегулировками и функцией массажа.

Для топовой спортивной версии Kodiaq RS подготовили модернизированный 2-литровый мотор TSI EVO. Он развивает мощность 245 л.с. и работает в паре с 7-сутпенчатой роботизированной КП DSG. Еще два бензиновых мотора 1.5 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (190 л.с.), а также турбодизель 2.0 TDI мощностью 150 и 200 л.с. также относятся к новому семейству силовых агрегатов семейства EVO. Все они стали легче и обладают улучшенными техническими характеристиками.

В Украине обновленный Kodiaq будет предлагаться в комплектациях Ambition, Style, L&K и Sportline. Заказы на новинку начнут принимать в июля нынешнего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Skoda Octavia впервые получила версию Sportline.