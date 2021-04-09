Skoda Octavia впервые получила версию Sportline

Чешская компания Skoda расширяет семейство Octavia новой спортивной модификацией Sportline.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинку можно будет заказать как с кузовом лифтбек, так и в варианте универсал.

Отличить версию Sportline легко по черным решетке радиатора, переднему и заднему спойлерам, тонированной светотехнике и фирменной символике черного цвета. В стандартную комплектацию новинки вошли 17-дюймовые легкосплавные диски Pulsar в черном цвете, а за доплату можно установить 18-дюймовые диски Vega или 19-дюймовые Taurus. На передних крыльях появились шильдики Sportline.

Для Octavia Sportline предусмотрена широкая палитра силовых агрегатов, в том числе с ГБО и в гибридном исполнении, мощностью от 115 до 204 л.с. Автомобиль можно выбрать как с передним, так и с полным приводом, а в зависимости от мотора в паре с ним будет работать механическая или роботизированная коробка передач DSG.

В качестве опции можно заказать адаптивное систему DCC, позволяющую менять настройки демпфирования подвески в широком диапазоне от максимально комфортного до спортивного. В салоне появились новые отделочные материалы и черные элементы декора. Спортивные кресла с встроенными подголовниками отделаны "дышащей" тканью ThermoFlux. Трехспицевый спортивный многофункциональный руль несет эмблему Sportline.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, обновленный кроссовер Skoda Kodiaq показали на видео.