Skoda показала оновлений Kodiaq

Компанія Skoda провела онлайн-презентацію свого флагманського кросовера Kodiaq.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Майже через 5 років після випуску своєї першої моделі в лінійці кросоверів, Skoda представила оновлену версію Kodiaq.

Автомобіль отримав більш виразний дизайн, а також поліпшену аеродинаміку кузова. У стандартну комплектацію увійшли фари Full LED, а у якості опції будуть доступні їх матричні аналоги.

Новинку легко впізнати за новою шестикутної облицюванні радіатора та більш тонким фарам. Доповнюють образ стильні легкосплавні диски. Задні ліхтарі з кристалічною структурою також стали тонше та оснащуються динамічними покажчиками повороту.

Цифрова панель приладів з 10,25-дюймовим дисплеєм та чотирма варіантами оформлення доступна в якості опції для всіх комплектацій. Для версії Sportline пропонується можливість вибрати додатковий варіант оформлення цифрової панелі – Sport.

Приладова панель та дверні карти оформлені декоративними накладками, що імітують матовий алюміній у комплектації Ambition або з геометричним візерунком в комплектації Style. Дверні ручки в варіантах Style та L&K мають спортивну хромовану обробку. Внутрішнє світлодіодне освітлення також охоплює простір для розміщення ніг водія та переднього пасажира та включає десять колірних схем.

Відділення для речей у передніх дверях підсвічуються білим світлом, а при відкритті дверей водія або переднього пасажира на землю поруч з автомобілем проектується логотип Skoda. Світлодіодне підсвічування салону можна замовити додатково до комплектації Ambition, а для версій Style, L&K та Sportline вона входить у стандартне оснащення.

Вперше покупцям доступні в якості опції ергономічні вентильовані сидіння з перфорованої шкірою, оснащені електрорегулюванням та функцією масажу.

Для топової спортивної версії Kodiaq RS підготували модернізований 2-літровий мотор TSI EVO. Він розвиває потужність 245 к.с. та працює у парі з 7-сутпенчатой роботизованою КП DSG. Ще два бензинові мотори 1.5 TSI (150 к.с.) та 2.0 TSI (190 к.с.), а також турбодизель 2.0 TDI потужністю 150 та 200 к.с. також відносяться до нового сімейства силових агрегатів сімейства EVO. Всі вони стали легше та мають поліпшеними технічними характеристиками.

В Україні оновлений Kodiaq буде пропонуватися у комплектаціях Ambition, Style, L&K та Sportline. Замовлення на новинку почнуть приймати в липні нинішнього року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Skoda Octavia вперше отримала версію Sportline.