С 12 ноября полиция начнет проводить техосмотр автомобилей на дорогах
С 12 ноября патрульные полицейские будут использовать специализированные мобильные диагностические станции. Они будут контролировать соответствие технического состояния транспортных средств установленным правилам, нормам и стандартам, касающимся безопасности дорожного движения.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook. Мобильные диагностические станции оборудованы современными приборами, отвечающими государственным стандартам.
Посредством оборудования диагностической станции полицейские смогут:
производить замеры параметров света фар транспортных средств;
измерять остаточную глубину рисунка протектора шин;
осуществлять анализ выбросов выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;
производить замеры коэффициента дымности двигателей, работающих на дизельном топливе;
производить замеры допустимого уровня внешнего шума транспортных средств.
определять суммарный люфт рулевого управления транспортного средства;
проверять другие элементы конструкции транспортных средств.
Такими станциями уже оснащено каждое подразделение патрульной полиции в каждой области.
Проверка диагностическими станциями не касается частного легкового транспорта!
Транспорт, который будет проверяться:
Грузовые автомобили более 3,5 тонн и прицепы к ним;
Автобусы;
Автомобили такси;
Автомобили, перевозящие опасный груз;
Отдельные Специализированные ТС.
Легковые автомобили и прицепы к ним, используемые для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украину вернется обязательный техосмотр.