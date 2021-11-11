С 12 ноября полиция начнет проводить техосмотр автомобилей на дорогах

С 12 ноября патрульные полицейские будут использовать специализированные мобильные диагностические станции. Они будут контролировать соответствие технического состояния транспортных средств установленным правилам, нормам и стандартам, касающимся безопасности дорожного движения.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook. Мобильные диагностические станции оборудованы современными приборами, отвечающими государственным стандартам.

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Посредством оборудования диагностической станции полицейские смогут:

производить замеры параметров света фар транспортных средств;

измерять остаточную глубину рисунка протектора шин;

осуществлять анализ выбросов выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;

производить замеры коэффициента дымности двигателей, работающих на дизельном топливе;

производить замеры допустимого уровня внешнего шума транспортных средств.

определять суммарный люфт рулевого управления транспортного средства;

проверять другие элементы конструкции транспортных средств.

Такими станциями уже оснащено каждое подразделение патрульной полиции в каждой области.

Проверка диагностическими станциями не касается частного легкового транспорта!

Транспорт, который будет проверяться:

Грузовые автомобили более 3,5 тонн и прицепы к ним;

Автобусы;

Автомобили такси;

Автомобили, перевозящие опасный груз;

Отдельные Специализированные ТС.

Легковые автомобили и прицепы к ним, используемые для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украину вернется обязательный техосмотр.