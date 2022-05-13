Ричард Гир продаст свой Jaguar, чтобы помочь Украине

Звезда Голливуда Ричард Гир решил пожертвовать все средства от продажи кабриолета Jaguar на благотворительные цели. Все вырученные средств будут переданы благотворительным организациям для помощи украинцам, пострадавшим от войны.

Об этом сообщает пресс-служба аукциона. Стильный кабриолет Jaguar XK8 был приобретен в сентябре 1999 году Ричардом Гиром и все это время верой и правдой служил ему в качестве персонального средства передвижения. Машина использовалась преимущественно в Нью-Йорке и имеет на своем одометре 29914 миль (48132 км).

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Черный цвет Anthracite Pearl хорошо сочетается с бежевой кожаной отделкой Cashmere и деревянными вставками, украшающими панель приборов, руль, дверные карты и центральную консоль. Под капотом машина разместился 4-литровый 290-сильный V8, работающий в паре с 6-ступенчатый "автоматом". В список оснащения вошли 17-дюймовые легкосплавные диски с шинами Dunlop SP Sport 5000, передние кресла с электроприводами и подогревом, автоматический климат-контроль и аудиосистема Pioneer с CD-плеером.

Все средства, которые будут выручены на аукционе за автомобиль киноактера будут распределены в равных частях между двумя благотворительными организациями – World Central Kitchen и Open Arms Ukraine. Первая занимается организацией общественного питания пострадавших и беженцев, а вторая помогает украинским детям, пострадавшим от войны.

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