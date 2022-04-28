General Motors передала 50 внедорожников для Украины

Концерн General Motors передаст в качестве гуманитарной помощи Украине 50 внедорожников Chevrolet Tahoe. Автомобили поступят на баланс Министерства инфраструктуры и будут использоваться для перевозки беженцев и гуманитарных грузов.

Об этом сообщает Detroit Free Press. Около месяца назад правительство Украины обратилось с просьбой к руководству концерна General Motors с просьбой о поставке крупных внедорожников для эвакуации людей из зоны боевых действий. По словам представителя GM Джорджа Свигоса, специальная команда специалистов концерна постаралась выполнить эту задачу в максимально сжатые сроки.

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Партию внедорожников Chevrolet Tahoe отправили в польский Жешув 12 апреля, а уже 21 апреля концерн GM передал 50 машин представителям Министерства инфраструктуры. Внедорожники будут использоваться для использования в гуманитарных целях, в первую очередь, для эвакуации мирных жителей из регионов, где ведутся боевые действия.

Внедорожники Chevrolet Tahoe обладают вместительным салоном и мощными силовыми агрегатами. Пятое поколение модели дебютировало в 2019 году. Для модели предлагаются два бензиновых V8 объемом 5,3 и 6,2 литра, а также тяговитый 3-литровый турбодизель. В паре с ними работает 10-ступенчатый "автомат". В зависимости от модификации внедорожник имеет задний или полный привод. Благодаря высокой надежности и прочности конструкции модель Tahoe много лет используется в американской полиции и других государственных службах США.

Помимо 50 автомобилей, концерн GM перечислил $250 тысяч в качестве гуманитарной помощи, а еще $50 всего за 4 дня собрали сотрудники концерна. К сбору средств для помощи украинцам присоединилось канадское подразделение GM Canada, которое передало в марте $20 тысяч пожертвований. Ранее в концерне GM подтвердили полный уход с рынка страны-агрессора и прекращение коммерческой деятельности в РФ.

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