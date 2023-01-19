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Rezvani представил новый внедорожник Vengeance

Сергей Иванов
Новости
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Rezvani представил новый внедорожник Vengeance

Американская компания Rezvani Motors провела презентацию новой модели внедорожника Vengeance, созданного на базе Cadillac Escalade. Автомобиль показали на аукционе Barrett-Jackson в Скотсдейле.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компания анонсировала модель Vengeance в октябре прошлого года. Модель построена на базе внедорожника Escalade нового поколения. Узнать в новинке продукцию General Motors практически невозможно, так как дизайнеры Rezvani Motors радикально изменили внешность вездехода.

Rezvani представил новый внедорожник Vengeance

Все кузовные панели Vengeance созданы "с чистого листа". Автомобиль получил переднюю панель оригинальными фарами и светодиодными ДХО. Массивный бампер имеет встроенный буксировочный крюк, а по бокам бампера встроены дополнительные светодиодные элементы. Еще одна светодиодная панель встроена в крышу над лобовым стеклом. Широкие угловатые крылья позволяют вместить крупные 22-дюймовые диски с внедорожной 35-дюймовой резиной.

Rezvani представил новый внедорожник Vengeance
Rezvani представил новый внедорожник Vengeance

Покупатель Vengeance сможет выбрать один из трех вариантов двигателей. Первая версия оснащается 6,2-литровым атмосферным V8 с отдачей 420 л.с. и 623 Нм. Второй вариант будет доступен с 3-литровым турбодизелем мощностью 277 л.с. и аналогичным крутящим моментом. Еще одной опцией является компрессорный 6,2-литровый V8 мощностью 690 л.с. и моментом в 911 Нм. Существенно больше, чем у топового Escalade-V, которій имеет в своем арсенале 682 л.с. и 884 Нм.

Rezvani представил новый внедорожник Vengeance
Rezvani представил новый внедорожник Vengeance

Стоимость Rezvani Vengeance стартует с $249 тысяч.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Rezvani Motors анонсировала нового "Зверя".