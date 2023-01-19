Rezvani представил новый внедорожник Vengeance

Американская компания Rezvani Motors провела презентацию новой модели внедорожника Vengeance, созданного на базе Cadillac Escalade. Автомобиль показали на аукционе Barrett-Jackson в Скотсдейле.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компания анонсировала модель Vengeance в октябре прошлого года. Модель построена на базе внедорожника Escalade нового поколения. Узнать в новинке продукцию General Motors практически невозможно, так как дизайнеры Rezvani Motors радикально изменили внешность вездехода.

Все кузовные панели Vengeance созданы "с чистого листа". Автомобиль получил переднюю панель оригинальными фарами и светодиодными ДХО. Массивный бампер имеет встроенный буксировочный крюк, а по бокам бампера встроены дополнительные светодиодные элементы. Еще одна светодиодная панель встроена в крышу над лобовым стеклом. Широкие угловатые крылья позволяют вместить крупные 22-дюймовые диски с внедорожной 35-дюймовой резиной.

Покупатель Vengeance сможет выбрать один из трех вариантов двигателей. Первая версия оснащается 6,2-литровым атмосферным V8 с отдачей 420 л.с. и 623 Нм. Второй вариант будет доступен с 3-литровым турбодизелем мощностью 277 л.с. и аналогичным крутящим моментом. Еще одной опцией является компрессорный 6,2-литровый V8 мощностью 690 л.с. и моментом в 911 Нм. Существенно больше, чем у топового Escalade-V, которій имеет в своем арсенале 682 л.с. и 884 Нм.

Стоимость Rezvani Vengeance стартует с $249 тысяч.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Rezvani Motors анонсировала нового "Зверя".