Renault показала новые Kangoo и Express

Французская компания Renault представила новое поколение модели Kangoo, а также более доступную версию Renault Express.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В семействе коммерческих моделей Renault – прибавление. Помимо нового поколения Kangoo в модельной линейке появится более доступный автомобиль по имени Express.

Грузовая версия Kangoo Van, будут предложена покупателям в нескольких исполнениях. В зависимости от внутренней конфигурации объемом грузового отделения составит от 3,3 до 3,9 м3. В гамме будут варианты с глухой перегородкой, сеткой-трансформером, с одно- и двухместными пассажирскими сиденьями. Чуть позже появится удлиненная версия, полезный объем которого будет достигать 4,9 м3. Автомобиль получит самую большую в классе сдвижную боковую дверь шириной 867 мм, а в качестве опции будет доступен вариант без центральной стойки справа, за счет чего ширина проема будет составлять почти 1,5 м. Грузоподъемность обеих версий – от 540 до 740 кг.

Автомобиль получил новый современный дизайн с острыми гранями и прямыми линиями. В аналогичном ключе выполнен интерьере модели, а центральное место на приборной панели займет большой сенсорный дисплей.

Первоначально для Kangoo будут предложены бензиновые турбомоторы 1.3 TCe мощностью 100 и 130 л.с., а также дизельные 1.5 Blue dCi отдачей 75 и 95 сил. Чуть позднее к ним присоединится и полностью электрический вариант с электромотором мощностью 75 кВт. Емкости батарей хватит, чтобы проехать без остановки свыше 260 км.

Renault Express Van представляет собой модернизированный вариант Dacia/Renault Dokker. Автомобиль также получил внешность в стиле Kangoo, а также новый интерьер. Полезный объем грузового отделения составляет 3,7 м3.

Express Van будет оснащаться бензиновым мотором 1.3 TCE мощностью 102 л.с., а также турбодизелем 1.5 Blue dCi мощностью 75 или 95 л.с. В паре с ними будет работать 6-ступенчатая "механика".

У европейских дилеров новые Kangoo и Express ожидаются в июне. Стоимость Kangoo Van во Франции стартует с 20700 евро без учета налогов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Renault показала новый фирменный логотип.