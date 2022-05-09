Renault показала тизеры водородного концепта. Видео

Французская компания Renault анонсировала официальное видео нового проекта экологически чистого автомобиля. 19 мая производитель готовится представить революционный концепт, который будет использовать водород вместо привычного топлива.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В рамках объявленной ранее стратегии развития, компания Renault намерена активно развивать экологические технологии, направленные на снижения вреда, наносимого окружающей среде автомобильной техникой. Одним из направлений является использование материалов, которые можно повторно использовать после утилизации авто по истечению его жизненного цикла.

По данным производителя, новый концепт сделан на 70 процентов из переработанных материалов, а после его утилизации 95 процентов материалов можно будет использовать повторно. На видео представлена часть цифровой приборной панели, а также рулевое колесо с сенсорными клавишами. Уют в салоне обеспечивает мягкое фоновое освещение на светодиодах, а водитель и его спутники будут располагаться на удобных анатомических креслах с интегрированными подголовниками.

Видео дня

Передняя часть машины украшена подсвеченным логотопом Renault, а оригинальная светодиодная оптика напоминает драгоценные камни.

Концепт будет оснащен силовым агрегатом, использующим водород. Предположительно это будет система на водородных топливных элементах (fuel cell). Французский производитель активно работает над использованием этой технологии на серийных автомобилях, предлагая коммерческие модели в рамках проекта HYVIA. Однако не исключено, что концепт может иметь двигатель с ДВС, модернизированный для использования водорода в качестве топлива, как экспериментальном Toyota GR Yaris.

Презентация новинки состоится на специальном мероприятии ChangeNow в Париже которой пройдет с 19 по 21 мая.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Renault окончательно отказалась от своих активов в стране-агрессоре.