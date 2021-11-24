Renault представила две водородных новинки

Французская компания Renault представила две новых коммерческих модели, созданных в рамках проекта HYVIA. В зависимости от версии они способны преодолеть исключительно на электротяге от 250 до 300 км.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В прошлом году компании Renault и Plug Power Inc (PPI) создали совместное предприятие под названием HYVIA – от hydrogen ("водород") и via ("дорога" на латыни). Обе компании имеют равные доли в СП. При этом Renault отвечает за создание и производство автомобилей, а PPI – за водородную составляющую и инфраструктуру. Стоит отметить, что в активе PPI уже более сотни водородных заправочных станций, а также более 40 тысяч систем топливных элементов, которые используются потребителями во всем мире.

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Задача HYVIA – выпуск легкого коммерческого электротранспорта на водородных ячейках, производство водородного топлива, развитие инфраструктуры и сервисное обслуживание машин на водородных топливных элементах.

После презентации в прошлом месяце Renault Master Van H2-TECH компания HYVIA представляет два новых прототипа легких коммерческих автомобилей на водороде.

Первая новинка – Renault Master Chassis Cab H2-TECH. Это первая версия закрытого фургона с объемом грузового отделения 19 м3 и грузоподъемностью до 1000 кг. Автомобиль оснащается системой топливных элементов мощностью 30 кВт, аккумулятором на 33 кВтч и 2-мя резервуарами по 1,5 кг водорода, которые находятся под давлением 700 бар. Фургон обладает запасом хода около 250 км и предназначен для создания специализированных модификаций под различные нужды коммерческих пользователей.

Вторая модель предприятия – городской миниавтобус Renault Master City Bus H2-TECH. Его вместимость – до 15 пассажиров (9 пассажиров сидя и 6 мест стоя), включая людей на инвалидном кресле. Новинка оснащается системой топливных элементов мощностью 30 кВт, аккумулятором на 33 кВтч и резервуаром на 4,5 кг водорода, находящихся под давлением 350 бар. Автомобиль может преодолевать расстояние около 300 км. Он подходит для коммерческих компаний, а также в качестве служебного и общественного транспорта.

"HYVIA быстро развивается. Не прошло и полугода с момента образования компании, а мы уже представили три легких коммерческих автомобиля на водородной тяге – Van, Chassis Cab и City Bus – для различных вариантов применения в коммерческих автопарках и государственных службах. Мы также разработали собственную водородную заправочную станцию, которая позволяет получать топливо там, где водородная инфраструктура еще недостаточно развита. HYVIA предлагает конкретные решения актуальных задач в сфере декарбонизации и транспорта на экологическом водороде", – комментирует Дэвид Холдербах, генеральный директор HYVIA.

Водородная заправочная станция HYVIA позволяет заправиться примерно за 5 минут. Автомобили и все их компоненты будут производиться на предприятиях во Франции. В частности, Renault Master выпускается на заводе в Батийи. Интеграция электрических и водородных систем осуществляется компанией PVI, дочерним подразделением Renault Group из Грес-Арменвилье. Электродвигатель выпускается на заводе в Клеоне. А производство водородных топливных элементов и водородной заправочной станции будет организовано на заводе во Флане.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Peugeot представила первый коммерческий фургон на водороде.