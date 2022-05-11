newspaper

Premcar готовит новые версии Nissan Navara Warrior и Patrol Warrior

Сергей Иванов
Новости
2 минуты
447
Premcar готовит новые версии Nissan Navara Warrior и Patrol Warrior

Австралийская инжиниринговая компания Premcar планирует расширить ассортимент своей продукции. Новинки будут созданы на основе внедорожника Nissan Patrol и пикапа Navara.

Об этом сообщает пресс-служба производителя на своей странице в Facebook. Знаменитые пикапы Nissan Navara Warrior пользуются большой популярностью на австралийском рынке благодаря своей надежности и выносливости в самых тяжелых дорожных условиях.

Компания занимается модернизацией автомобилей уже более четверти века и накопила достаточный опыт, чтобы открыть новую страницу в своей истории и расширить ассортимент своих "воинов", а именно так переводится название Warrior, которое Premcar использует для своих модернизированных пикапов Navara.

Видео дня

Nissan Australia and Premcar впервые представили модель Navara N-Trek Warrior на австралийском рынке несколько лет назад в качестве самого экстремального варианта пикапа для сурового бездорожья. В прошлом году появилась топовая версия Navara PRO-4X Warrior by Premcar.

Nissan Navara PRO-4X Warrior by Premcar

Следующим шагом в расширении линейки Warrior станет более простая модель на базе версии Navara SL. Она будет дешевле и проще по комплектации, чем PRO-4X Warrior, но при этом сохранит высокую проходимость в сложных дорожных условиях.

Следующим шагом в расширении линейки Warrior станет более простая модель на базе версии Navara SL

Судя по единственному тизеру, новинка получит комплект внедорожной резины на черных легкосплавных дисках, защитную решетку с дополнительной LED-светотехникой, а также лифт-комплект для увеличения клиренса. Борта украсят фирменные аппликации.

Версия Warrior для внедорожника Nissan Patrol

Второй эскиз демонстрирует версию Warrior для внедорожника Nissan Patrol. Автомобиль получит аксессуары, позволяющие повысить его возможности на бездорожье, а на боковых защитных панелях появятся хромированные патрубки выхлопных труб.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan показалa новую версию модели Pathfinder.