Premcar готовит новые версии Nissan Navara Warrior и Patrol Warrior

Австралийская инжиниринговая компания Premcar планирует расширить ассортимент своей продукции. Новинки будут созданы на основе внедорожника Nissan Patrol и пикапа Navara.

Об этом сообщает пресс-служба производителя на своей странице в Facebook. Знаменитые пикапы Nissan Navara Warrior пользуются большой популярностью на австралийском рынке благодаря своей надежности и выносливости в самых тяжелых дорожных условиях.

Компания занимается модернизацией автомобилей уже более четверти века и накопила достаточный опыт, чтобы открыть новую страницу в своей истории и расширить ассортимент своих "воинов", а именно так переводится название Warrior, которое Premcar использует для своих модернизированных пикапов Navara.

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Nissan Australia and Premcar впервые представили модель Navara N-Trek Warrior на австралийском рынке несколько лет назад в качестве самого экстремального варианта пикапа для сурового бездорожья. В прошлом году появилась топовая версия Navara PRO-4X Warrior by Premcar.

Следующим шагом в расширении линейки Warrior станет более простая модель на базе версии Navara SL. Она будет дешевле и проще по комплектации, чем PRO-4X Warrior, но при этом сохранит высокую проходимость в сложных дорожных условиях.

Судя по единственному тизеру, новинка получит комплект внедорожной резины на черных легкосплавных дисках, защитную решетку с дополнительной LED-светотехникой, а также лифт-комплект для увеличения клиренса. Борта украсят фирменные аппликации.

Второй эскиз демонстрирует версию Warrior для внедорожника Nissan Patrol. Автомобиль получит аксессуары, позволяющие повысить его возможности на бездорожье, а на боковых защитных панелях появятся хромированные патрубки выхлопных труб.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan показалa новую версию модели Pathfinder.