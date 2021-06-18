Nissan показал 'прокачанную' версию пикапа Navara

Австралийское подразделение компании Nissan представило флагманскую модели пикапа Navara. Новинка получила обозначение Pro-4X Warrior и совсем скоро ожидается у дилеров бренда.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Пикапы традиционно пользуются большой популярностью на бескрайних просторах Австралии. В этом сегменте у компании Nissan есть серьезный козырь в виде модели Navara.

Версия Pro-4X Warrior создана при участии инжиниринговой компании Premcar, которая внесла в конструкцию машины целый ряд изменений. В частности, автомобиль получил новые массивные бамперы и серьезную защиту двигателя, а также дополнительную светодиодную светотехнику.

Видео дня

Кроме того, в Premcar установили расширители колесных арок, новые колесные диски с внедорожной резиной и модернизировали шасси с целью увеличения хода подвески и дорожного просвета.

В салоне новинки есть все необходимое для комфортного путешествия, включая цифро-аналоговую шкалу приборов Advanced Drive-Assist с 7-дюймовым экраном бортового компьютера, сенсорный 8-дюймовый дисплей мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также кожаную отделку интерьера.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan представила новый хэтчбек Note Aura.