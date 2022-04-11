Nissan показал новую версию модели Pathfinder

Компания Nissan для своих американских покупателей подготовила новую версию популярного внедорожника Pathfinder. Новинка, получившая название Rock Creek, адресована любителям бездорожья.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Спустя год после дебюта нового поколения модели Nissan Pathfinder, компания подготовила новую "внедорожную" модификацию Rock Creek, которая расширить продуктовое портфолио бренда.

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Новинка адресована любителям путешествий и сурового бездорожья, поэтому будет предлагаться исключительно с полным приводом. Pathfinder Rock Creek прошел существенную модернизацию по сравнению с обычной моделью. В частности, новинка имеет увеличенный на 51 мм дорожный просвет, новые 18-дюймовые колесные диски с комплектом внедорожной резины, багажник на крыше с трубчатым каркасом, способный выдержать груз весом до 100 кг. Кроме того, автомобиль внешне получил собственную облицовку радиатора в черном глянце и фирменные эмблемы Rock Creek.

В салоне модели появилась комбинированная отделка из кожзаменителя и ткани с контрастной оранжевой строчкой и вышитыми эмблемами Rock Creek. Аналогичные оранжевые акценты присутствуют в отделке приборной панели, руля, центральной консоли и дверных панелей. Кроме того, в стандартную комплектацию вошла система кругового обзора Intelligent Around View Monitor с внедорожным режимом.

Также в стандартную комплектацию версии Rock Creek вошли комплект для буксировки прицепа весом до 2700 кг, индивидуальные кресла повышенного комфорта на втором ряду и светодиодные противотуманные фары. Покупателям будут предложены 6 однотонных и 4 двухцветных варианта окраски кузова.

Pathfinder Rock Creek оснащен форсированным до 295 л.с. (+11 л.с.) мотором, а его крутящий момент вырос с 351 до 366 Нм.

Презентация новинки состоится на открывающемся на этой неделе в Нью-Йорке международном автошоу, а у американских дилеров вездеход появится летом нынешнего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan начала экспериментальное производство твердотельных аккумуляторных батарей для электромобилей.