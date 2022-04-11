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Nissan показал новую версию модели Pathfinder

Сергей Иванов
Новости
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Nissan показал новую версию модели Pathfinder

Компания Nissan для своих американских покупателей подготовила новую версию популярного внедорожника Pathfinder. Новинка, получившая название Rock Creek, адресована любителям бездорожья.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Спустя год после дебюта нового поколения модели Nissan Pathfinder, компания подготовила новую "внедорожную" модификацию Rock Creek, которая расширить продуктовое портфолио бренда.

Pathfinder Rock Creek прошел существенную модернизацию по сравнению с обычной моделью
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Новинка адресована любителям путешествий и сурового бездорожья, поэтому будет предлагаться исключительно с полным приводом. Pathfinder Rock Creek прошел существенную модернизацию по сравнению с обычной моделью. В частности, новинка имеет увеличенный на 51 мм дорожный просвет, новые 18-дюймовые колесные диски с комплектом внедорожной резины, багажник на крыше с трубчатым каркасом, способный выдержать груз весом до 100 кг. Кроме того, автомобиль внешне получил собственную облицовку радиатора в черном глянце и фирменные эмблемы Rock Creek.

В салоне модели появилась комбинированная отделка из кожзаменителя и ткани с контрастной оранжевой строчкой и вышитыми эмблемами Rock Creek

В салоне модели появилась комбинированная отделка из кожзаменителя и ткани с контрастной оранжевой строчкой и вышитыми эмблемами Rock Creek. Аналогичные оранжевые акценты присутствуют в отделке приборной панели, руля, центральной консоли и дверных панелей. Кроме того, в стандартную комплектацию вошла система кругового обзора Intelligent Around View Monitor с внедорожным режимом.

В стандартную комплектацию вошли индивидуальные кресла повышенного комфорта на втором ряду

Также в стандартную комплектацию версии Rock Creek вошли комплект для буксировки прицепа весом до 2700 кг, индивидуальные кресла повышенного комфорта на втором ряду и светодиодные противотуманные фары. Покупателям будут предложены 6 однотонных и 4 двухцветных варианта окраски кузова.

Автомобиль способен буксировать прицеп массой до 2700 кг

Pathfinder Rock Creek оснащен форсированным до 295 л.с. (+11 л.с.) мотором, а его крутящий момент вырос с 351 до 366 Нм.

Pathfinder Rock Creek оснащен форсированным до 295 л.с. (+11 л.с.) мотором, а его крутящий момент вырос с 351 до 366 Нм.

Презентация новинки состоится на открывающемся на этой неделе в Нью-Йорке международном автошоу, а у американских дилеров вездеход появится летом нынешнего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan начала экспериментальное производство твердотельных аккумуляторных батарей для электромобилей.

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