Porsche представил топовую версию 718 Spyder RS

Немецкая компания Porsche подготовила для фанатов скорости самую мощную версию своего среднемоторого родстера. Новинка получила обозначение 718 Spyder RS, а "сердцем" модели стал атмосферный мотор от спорткара 911 GT3.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Родстер Porsche 718 Spyder RS является родственником купе 718 Cayman GT4 RS. За сиденьями водителя и единственного пассажира расположили 500-сильный атмосферный оппозитный мотор от модели 911 GT3. Аналогичный двигатель используется также на гоночном 911 GT3 Cup.

Насладиться безукоризненным звучанием "шестерки" помогают легкая спортивная выхлопная система из стали и карбоновые воздуховоды по бокам от подголовников. 4-литровый мотор раскручивается до 9000 об/мин и обладает крутящим моментом в 450 Нм. В паре с 7-ступенчатой роботизированной КП PDK с двумя сцеплениями, он позволяет разогнать двухместный родстер от 0 до 100 км/ч за 3,4 секунды. Максимальная скорость достигает 308 км/ч.

Помимо мощного мотора автомобиль отличается малым весом (1410 кг). По сравнению с обычным 718 Spyder, версия RS стала на 40 кг легче, но что еще более удивительно, она на 5 кг легче 718 Cayman GT4 RS. От купе новинку также отличает дизайн задней части, а также ряд иных аэродинамических элементов. Также Spyder RS оснащается тонкой однослойной складной крышей, которая натягивается вручную. Тент можно сложить в специальное отделение в багажнике или полностью отсоединить и оставить в гараже.

Новинка имеет в своем арсенале адаптивную подвеску PASM со спортивными настройками, которая позволила снизить клиренс на 30 мм. Также автомобиль получил систему распределения крутящего момента между колесами Porsche Torque Vectoring с механическим дифференциалом ограниченного трения, 20-дюймовые кованные диски из алюминия.

В салоне можно обнаружить спортивный руль RS с отделкой из Race-Tex, легкие "ковши" из углепластика с кожаной отделкой и перфорированными вставками из Race-Tex. Логотипы Spyder RS украшают подголовники и пороги дверей.

Стоимость Porsche 718 Spyder RS стартует в Европе с отметки 155575 евро, а дебют модели перед публикой состоится в июне в Штутгарте на торжественном мероприятии, посвященном 75-летию Porsche. Кроме того, новинка станет украшением экспозиции компании на ежегодном фестивале скорости в британском Гудвуде.

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