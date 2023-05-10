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Porsche представил топовую версию 718 Spyder RS

Сергей Иванов
Новости
3 минуты
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Porsche представил топовую версию 718 Spyder RS

Немецкая компания Porsche подготовила для фанатов скорости самую мощную версию своего среднемоторого родстера. Новинка получила обозначение 718 Spyder RS, а "сердцем" модели стал атмосферный мотор от спорткара 911 GT3.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Родстер Porsche 718 Spyder RS является родственником купе 718 Cayman GT4 RS. За сиденьями водителя и единственного пассажира расположили 500-сильный атмосферный оппозитный мотор от модели 911 GT3. Аналогичный двигатель используется также на гоночном 911 GT3 Cup.

Porsche представил топовую версию 718 Spyder RS

Насладиться безукоризненным звучанием "шестерки" помогают легкая спортивная выхлопная система из стали и карбоновые воздуховоды по бокам от подголовников. 4-литровый мотор раскручивается до 9000 об/мин и обладает крутящим моментом в 450 Нм. В паре с 7-ступенчатой роботизированной КП PDK с двумя сцеплениями, он позволяет разогнать двухместный родстер от 0 до 100 км/ч за 3,4 секунды. Максимальная скорость достигает 308 км/ч.

Porsche представил топовую версию 718 Spyder RS

Помимо мощного мотора автомобиль отличается малым весом (1410 кг). По сравнению с обычным 718 Spyder, версия RS стала на 40 кг легче, но что еще более удивительно, она на 5 кг легче 718 Cayman GT4 RS. От купе новинку также отличает дизайн задней части, а также ряд иных аэродинамических элементов. Также Spyder RS оснащается тонкой однослойной складной крышей, которая натягивается вручную. Тент можно сложить в специальное отделение в багажнике или полностью отсоединить и оставить в гараже.

Porsche представил топовую версию 718 Spyder RS

Новинка имеет в своем арсенале адаптивную подвеску PASM со спортивными настройками, которая позволила снизить клиренс на 30 мм. Также автомобиль получил систему распределения крутящего момента между колесами Porsche Torque Vectoring с механическим дифференциалом ограниченного трения, 20-дюймовые кованные диски из алюминия.

Porsche представил топовую версию 718 Spyder RS

В салоне можно обнаружить спортивный руль RS с отделкой из Race-Tex, легкие "ковши" из углепластика с кожаной отделкой и перфорированными вставками из Race-Tex. Логотипы Spyder RS украшают подголовники и пороги дверей.

Porsche представил топовую версию 718 Spyder RS

Стоимость Porsche 718 Spyder RS стартует в Европе с отметки 155575 евро, а дебют модели перед публикой состоится в июне в Штутгарте на торжественном мероприятии, посвященном 75-летию Porsche. Кроме того, новинка станет украшением экспозиции компании на ежегодном фестивале скорости в британском Гудвуде.

Porsche представил топовую версию 718 Spyder RS

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