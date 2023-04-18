Porsche представил новый Cayenne

Немецкая компания Porsche представила новую генерацию своего бестселлера Cayenne. Кроссовер уже можно заказать в Украине, а первые экземпляры ожидаются уже в июле этого года.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Третье поколение спортивного кроссовера Cayenne получило радикальные обновления: трансмиссия, шасси, дизайн и оборудование внедорожника существенно изменились. Porsche расширяет не только дорожные и внедорожные возможности авто, но стремится обеспечить максимальный комфорт во время повседневных путешествий.

Cayenne щеголяет новым дизайном. Передняя часть кузова получила более изогнутые крылья, новый капот и инновационные матричные светодиодные фары. В качестве опции доступны фары HD Matrix LED. В этом случае каждая фара имеет 2 модуля высокой четкости и более 32000 пикселей. Это позволяет обнаружить других участников дорожного движения и, чтобы предотвратить их ослепление, скорректировать дальний свет. Яркость модулей в зависимости от ситуации на дороге имеет более 1000 настроек для создания индивидуального режима освещения.

Задняя часть внедорожника отличается трехмерным дизайном фонарей, гладкой поверхностью под ними и новой нижней кузовной панелью со встроенным держателем номерного знака.

Новый Cayenne дебютирует с инновационной концепцией дисплея и панели управления. Porsche Driver Experience, впервые представленный в электрическом спорткаре Taycan, ориентирован на водителя и оптимизацию его действий. Наиболее востребованные функции теперь сгруппированы вокруг руля или рядом с ним. К примеру, рычаг слева за рулем получил дополнительные функции управления системами помощи водителю, а селектор автоматической коробки находится на панели приборов. Это освобождает пространство на центральной консоли для большой панели управления системой климат-контроля, выполненной в изысканном дизайне.

Обновленный кокпит Cayenne впервые получил полностью цифровой 12,6-дюймовый отдельный дисплей. Он органически интегрирован в приборную панель и имеет индивидуальные настройки. Опционально доступен оптимизированный проекционный дисплей. Стандартный центральный 12,3-дюймовый дисплей является центром управления Porsche Communication Management (PCM). Новинкой является опциональный 10,9-дюймовый сенсорный дисплей для переднего пассажира. Он отображает данные о движении и обеспечивает доступ к элементам управления информационно-развлекательной системы. В зависимости от рынка новый дисплей имеет опцию потоковой передачи видео во время путешествия. Он покрыт специальной пленкой, чтобы не отвлекать водителя.

Внедорожник дебютирует с тремя мощными и эффективными силовыми агрегатами на выбор. Cayenne S доступен с усовершенствованным битурбированным 4-литровым двигателем V8 мощностью 474 л.с. (+34 л.с.) и крутящим моментом 600 Нм (+50 Нм). На разгон от C до 100 км/ч Сayenne S и Cayenne S Coupe требуется всего 4,7 секунды. Максимальная скорость – 273 км/ч.

Cayenne E-Hybrid оснащен гибридной силовой установкой с 6-цилиндровым ДВС и электродвигателем, мощность которого увеличена до 176 л.с. 3-литровый V6 с турбонаддувом имеет в своем арсенале 353 л.с. и 500 Нм, что на 13 л. и 50 Нм больше, чем раньше. Комбинированная отдача гибрида теперь составляет 470 л.с. С высоковольтной батареей с увеличенной с 17,9 кВтч до 25,9 кВтч емкостью Cayenne E-Hybrid имеет запас хода на электротяге до 90 км по циклу WLTP. Новое встроенное зарядное устройство в 11 кВт уменьшает время зарядки до менее чем 2.5 часа. Эффективность Cayenne E-Hybrid при поездке повышают оптимизированные режимы вождения.

Топовой версией Cayenne на большинстве рынков Porsche, помимо ЕС, остается Turbo GT. Он доступен исключительно в кузове купе, имеет обновления и инновации этого модельного ряда. Мощность 4-литрового битурбированного двигателя V8 для Cayenne Turbo GT 659 л.с. (+19 л.с.). От 0 до 100 км/ч Cayenne Turbo GT ускоряется за 3,3 секунды, максимальная скорость достигает 305 км/ч.

В стандартную комплектацию Cayenne входит адаптивная пневматическая подвеска Porsche Active Suspension Management (PASM) с новыми амортизаторами. Значительно улучшен комфорт на низких скоростях и управляемость при динамичном прохождении поворотов, уменьшены крены. В качестве опции для новинки предлагается усовершенствованная адаптивная пневматическая подвеска. Особые настройки помогают стабилизировать автомобиль, упрощают управление во время движения по дороге и бездорожью, улучшают точность вождения, противодействуют колебаниям кузова при динамичном движении на неровных дорогах.

Новый Cayenne уже доступен для заказа. Первые автомобили ожидаются в Украине в июле 2023 года, его стоимость начинается от 3510450 грн.

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