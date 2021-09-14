Пикап Chevrolet Silverado обновили и дополнили версией ZR2

Американская компания Chevrolet представила обновленный пикап Silverado. Впервые бестселлер бренда получил версию Silverado ZR2, которая станет флагманом семейства пикапов бренда.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Усовершенствованный Silverado отличается улучшенным дизайном экстерьера и новым выразительным интерьером с современными технологиями.

Изменения включают в себя стандартный сенсорный экран с диагональю 13,4 дюйма для комплектаций LT, RST, LT Trail Boss, ZR2, LTZ и High Country, а также адаптивный круиз-контроль Super Cruise с возможностью полуавтоматического управления и функцией буксировки прицепа для версии High Country.

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Покупатели могут выбирать между восемью вариантами дизайна передней части модели, отличающиеся цветовыми решениями, формой и материалами отделки. Фирменная "двухэтажная" передняя панель может иметь различный рисунок радиаторной решетки, черные или хромированные декоративные вставки, а функцию повторителей поворотов теперь выполняют С-образные ДХО.

Для комплектаций начиная с LT предлагается новый дизайн салона с цифровой шкалой приборов диагональю 12,3 дюйма, а также инфо-развлекательной системой с сенсорным экраном на 13,4 дюйма. В списке опций появились проекционный дисплей и салонное зеркало со встроенным экраном камеры заднего вида. Для новинки предлагается расширенная палитра цветов и материалов отделки интерьера.

Покупателям предлагаются три варианта кабины, а также три мощных и тяговитых мотора.

Новый 2,7-литровый 4-цилиндровый турбированный бензиновый двигатель развивает мощность 314 л.с., а крутящий момент является рекордным в классе – 569 Нм. В паре с ним работает 8-ступенчатый "автомат", который модернизировали с учетом большей передаваемой мощности.

На ступенку выше находится рядный 6-цилиндровый турбодизель объемом 3 литра. Он развивает мощность 281 л.с., а момент достигает 623 Нм. Такой двигатель устанавливается на машины с усиленной рамой, что позволило увеличить масса буксируемого прицепа с 4,2 до 6 тонн. Далее следует 5,3-литровый бензиновый мотор, который выдает 360 л.с. и 519 Нм. Ну а на вершине линейки находится 6,2-литровый V8 с отдачей 426 л.с. и 623 Нм. Последние три двигателя работают в паре с 10-ступенчатой АКП.

Новая внедорожная версия Chevrolet Silverado ZR2 станет флагманом обновленного семейства. Автомобиль отличается усиленной подвеской с увеличенным ходом, новыми пружинами и амортизаторами Multimatic DSSV. В результате дорожный просвет вырос до 284 мм.

Также в арсенале новинки есть внедорожные шины на 33 дюйма, дополнительная защита двигателя и трансмиссии, мощные бамперы и укороченная выхлопная труба. За счет всего этого автомобиль обладает высокой геометрической проходимостью. Под капотом модели – топовый 6,2-литровый V8. Реализовать потенциал новинки помогает полноприводная трансмиссия с электронноуправляемыми блокировками межколесных дифференциалов.

У дилеров обновленное семейство Chevrolet Silverado ожидается весной будущего года. Цены станут известны ближе к началу продаж.

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