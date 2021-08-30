GMC показала концептуальный пикап Canyon AT4 Ovrlandx
Американская компания GMC провела презентацию концептуального пикапа Canyon AT4 Ovrlandx. Автомобиль адресован любителям экстремального отдыха и путешествий.
Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинку показали посетителям специализированной туристической выставки Overland Expo Mountain West 2021.
Модель создана на базе популярного пикапа Canyon. Надстройка над грузовой платформой позволяет вместить широкий ассортимент аксессуаров и инвентаря для любителей экстремального отдыха и туризма.
В частности, в комплект входят: палатка, большой навес, кухня со всеми необходимыми аксессуарами, вместительные ящики для багажа, стол со стульями, а также набор разнообразного туристического инвентаря. В комплект также вошли несколько канистр для воды и топлива.
Автомобиль подготовлен для путешествий по серьезному бездорожью. Подвеску усилили и увеличили клиренс, силовой агрегат предохраняет от повреждений массивная защита днища, вместо штатных бамперов установили более мощные стальные, спереди добавили лебедку, а преодолевать броды поможет шноркель.
На машине установили амортизаторы Multimatic DSSVTM, а также электронные дифференциалы на передней и задней осях. Расширители колесных арок снабдили светодиодами, а от крыши к капоту протянулись растяжки, защищающие лобовое стекло от веток. На 17-дюймовые колесные диски одели 33-дюймовую "зубастую" резину BFGoodrich KM3 Mud-Terrain. Спереди установлена дополнительная светодиодная панель.
В движение полноприводный вездеход приводит 3,6-литровый мотор GMC V6, работающий в паре с 8-ступенчатым "автоматом". Для отделки салона используется кожа и декоративные панели из карбонового волокна.
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