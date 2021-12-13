Peugeot Expert превратили в концептуальный фуд-трак

Peugeot Design Lab в сотрудничестве с Whirlpool создали фургон на базе фургона Peugeot Expert. Автомобиль является продолжением концепции Le Bistrot du Lion 2015 года и вдохновлен миром бистро и гастрономии.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка построена на основе длиннобазной версии Peugeot Expert. Длина машины – 5,3 м, а высота – 1,9 м. Серый титановый фургон был переоборудован компанией BCC. Он получил огромную дверь типа "крыло чайки", открывающей доступ к кухне.

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В комплекте к авто идет большая U-образная столешница, на которой повара могут творить чудеса. Фасады и столешница изготовлены из белой итальянской керамики с "антибактериальной, легко очищаемой поверхностью" и украшены латунными вставками. Повар, защищенный навесом, имеет доступ к раковине, плите, большому количеству места для хранения вещей и двум пароваркам.

Сзади в фургоне есть выдвижной экран и звуковая панель под задним люком для трансляции обучающих программ и рекламных материалов. Если грузовика с длинной колесной базой недостаточно, есть дополнительный прицеп с холодильником, который питается от солнечной батареи, а также некоторые дополнительные аксессуары.

Автомобиль будет сопровождать тур Whirlpool Experience по Франции, который стартует в апреле будущего года. Позже компания планирует заказать еще несколько экземпляров нестандартного фургона для демонстрационных целей в Италии, Польше и Великобритании.

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