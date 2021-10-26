"Автоспецпром" показал скорую помощь на базе Peugeot Partner
Украинская компания "Автоспецпром" представила новую скорую помощь для отечественных медиков. Она построена на базе компактной модели Peugeot Partner.
Об этом сообщает пресс-служба производителя. В условиях бездумной застройки украинских мегаполисов важным фактором для машин специального назначения становится маневренность. Именно поэтому отечественная компания "Автоспецпром", которая специализируется на разработке и производстве медицинских машин, подготовила автомобиль скорой помощи на базе Peugeot Partner.
Салон автомобиля укомплектовали всем необходимым для оказания первой помощи пациентам. Все оборудование расположено таким образом, чтобы обеспечить медработникам быстрый и удобный доступ к нему.
В комплектацию вошли носилки на колесах, комплект кислородного оборудования, дефибриллятор, устройство для введения инъекций, сумка-укладка для оказания неотложной помощи.
Автомобиль оснащается дизельным двигателем 1,6 HDi мощностью 92 л.с. Он предлагается с передним приводом или в полноприводной версии от французской компании Dangel 4x4. Комфорт обеспечивает полностью независимая подвеска всех колес.
Компания "Автоспецпром" является крупнейшим украинским производителем автомобилей скорой медицинской помощи. В 2020 году она получила европейский сертификат соответствия концерна Stellantis, что открывает возможность экспорта продукции в страны ЕС.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинские медики будут ездить на автомобилях Peugeot.