'Автоспецпром' показал скорую помощь на базе Peugeot Partner

Украинская компания "Автоспецпром" представила новую скорую помощь для отечественных медиков. Она построена на базе компактной модели Peugeot Partner.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В условиях бездумной застройки украинских мегаполисов важным фактором для машин специального назначения становится маневренность. Именно поэтому отечественная компания "Автоспецпром", которая специализируется на разработке и производстве медицинских машин, подготовила автомобиль скорой помощи на базе Peugeot Partner.

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Салон автомобиля укомплектовали всем необходимым для оказания первой помощи пациентам. Все оборудование расположено таким образом, чтобы обеспечить медработникам быстрый и удобный доступ к нему.

В комплектацию вошли носилки на колесах, комплект кислородного оборудования, дефибриллятор, устройство для введения инъекций, сумка-укладка для оказания неотложной помощи.

Автомобиль оснащается дизельным двигателем 1,6 HDi мощностью 92 л.с. Он предлагается с передним приводом или в полноприводной версии от французской компании Dangel 4x4. Комфорт обеспечивает полностью независимая подвеска всех колес.

Компания "Автоспецпром" является крупнейшим украинским производителем автомобилей скорой медицинской помощи. В 2020 году она получила европейский сертификат соответствия концерна Stellantis, что открывает возможность экспорта продукции в страны ЕС.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинские медики будут ездить на автомобилях Peugeot.