Opel Grandland X с обновленным дизайном заметили на испытаниях

Opel Grandland X заметили на испытаниях с обновленным дизайном. Самый большой автомобиль бренда пока немного прикрыт камуфляжем.

Компания медленно адаптирует все свои модели к новым технологиям группы PSA, которая в настоящее время является частью Stellantis. Кроссовер Grandland X получил совершенно новый стиль дизайна, который уже успел дебютировать в модели Mokka. Все высокопроизводительные автомобили Opel последуют их примеру. Об этом сообщает Motor1.

Модель получит новый дизайн передней части Vizor. В октябре прошлого года немцы представили обновленную Crossland с подобным подходом, и, похоже, ее старший брат придерживаться того же рецепта.

Несмотря на маскировку, хорошо видны новые фары и полностью переработанная решетка радиатора. Бампер также отличается, а нижняя решетка оснащена новым рисунком. Интересно, что пластиковые колесные арки этого тестового автомобиля также покрыты камуфляжной фольгой, которая может намекать на потенциально доработанный дизайн.

После обновления внедорожник, как ожидается, потеряет суффикс X от названия, подобно тому, что произошло с новой Mokka и обновленным Crossland. Кроме визуальных настроек, вряд ли что-то сильно изменится под капотом. Возможно, будут небольшие обновления диапазона двигателей.

Opel Grandland X с обновленным дизайном Motor1

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Grandland X может получить сочетание бензиновых и дизельных агрегатов, а также гибридный вариант. Он должен дебютировать в 2022 году.