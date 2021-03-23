Opel Grandland X з оновленим дизайном помітили на випробуваннях

Opel Grandland X помітили на випробуваннях з оновленим дизайном. Найбільший автомобіль бренду поки трохи прикритий камуфляжем.

Компанія повільно адаптує всі свої моделі до нових технологій групи PSA, яка в даний час є частиною Stellantis. Кросовер Grandland X отримав зовсім новий стиль дизайну, який вже встиг дебютувати у моделі Mokka. Усі високопродуктивні автомобілі Opel наслідуватимуть їх приклад. Про це повідомляє Motor1.

Модель отримає новий дизайн передньої частини Vizor. У жовтні минулого року німці представили оновлену Crossland з подібним підходом, і, схоже, її старший брат дотримуватиметься того самого рецепту.

Незважаючи на маскування, добре видно нові фари та повністю перероблену решітку радіатора. Бампер також відрізняється, а нижня решітка оснащена новим малюнком. Цікаво, що пластикові колісні арки цього тестового автомобіля також покриті камуфляжною фольгою, яка може натякати на потенційно допрацьований дизайн.

Після оновлення позашляховик, як очікується, втратить суфікс X від назви, подібно до того, що сталося з новою Mokka та оновленим Crossland. Окрім візуальних налаштувань, навряд щось сильно зміниться під капотом. Можливо, будуть невеликі оновлення діапазону двигунів.

Opel Grandland X з оновленим дизайном Motor1

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Grandland X може отримати поєднання бензинових та дизельних агрегатів, а також гібридний варіант. Він має дебютувати в 2022 році.