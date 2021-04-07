Новый Mercedes-AMG SL заменит GT Roadster. Это сделают для того, чтобы убрать внутреннюю конкуренцию между моделями.

Генеральный директор Mercedes-AMG Филипп Шимер рассказал о том, что новинка выйдет уже скоро. Современному Mercedes-Benz SL всего пару лет. Но усиление конкуренции со стороны AMG GT, медленные продажи и отсутствие рекламы означали, что нужно что-то менять. Об этом сообщает Motor1.

Шимер заявил, что AMG GT Roadster устранят и начнут вкладывать большие инвестиции в будущее SL, которая в следующем поколении будет полноценным продуктом Mercedes-AMG, таким как купе и седан GT.

По словам гендиректора, авто будет оставаться комфортным, с круиз-контролем на большие расстояния, и будет иметь собственные уникальные силовые агрегаты.

Поскольку Mercedes-AMG начнет гибридизацию своих продуктов, возможно мы увидим одну из лучших их работ. Поворот в сторону электрики позволит моделям бренда отвечать жестким требованиям к выбросам, одновременно добавляя производительность. В итоге ожидается, что это может повлиять на рост компании.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, новый Mercedes-AMG SL впервые в истории получит систему полного привода 4Matic +. Также у него будет мягкая тканевая крыша, которую установят вместо металлической.