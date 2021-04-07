Новий Mercedes-AMG SL замінить GT Roadster. Це зроблять для того, щоб прибрати внутрішню конкуренцію між моделями.

Генеральний директор Mercedes-AMG Філіп Шимер розповів про те, що новинка вийде вже незабаром. Сучасному Mercedes-Benz SL всього кілька років. Але посилення конкуренції з боку AMG GT, повільні продажі та відсутність реклами означали, що треба щось змінювати. Про це повідомляє Motor1.

Шимер заявив, що AMG GT Roadster усунуть і почнуть вкладати більші інвестиції у майбутнє SL, яка в наступному поколінні буде повноцінним продуктом Mercedes-AMG, таким як купе та седан GT.

За словами гендиректора, авто залишатиметься комфортабельним, із круїз-контролем на великі відстані, та матиме власні унікальні силові агрегати.

Оскільки Mercedes-AMG розпочне гібридизацію своїх продуктів, можливо, ми побачимо одну з найкращих їхніх робіт. Поворот у бік електрики дозволить моделям бренду відповідати жорстким вимогам до викидів, одночасно додаючи продуктивність. У підсумку очікується, що це може вплинути на зростання компанії.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, новий Mercedes-AMG SL вперше в історії отримає систему повного приводу 4Matic+. Також у нього буде м’який тканинний дах, який встановлять замість металевого.