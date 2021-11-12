Новый Ford Mondeo готовят для Китая

Компания Ford сохранит в своем продуктовом портфолио седана Mondeo. Новинка будет предложена исключительно китайским покупателям.

Об этом сообщает портал CarNewsChina. В связи со снижением продаж автомобилей с традиционным кузовом седан в компании Ford решили отказаться от моделей с таким кузовов и оставили в своей американской линейке только кроссоверы. В Европе модель Mondeo прекратит свое существование в будущем году.

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Но на огромном и "всеядном" рынке Китая к седанам относятся более трепетно, поэтому Ford решил предложить жителям Поднебесной совершенной новый Mondeo, производством которого займется совместное предприятие Changan-Ford.

Автомобиль получил внешний облик, выполненный в стилистике представленного ранее кроссовера Evos. Машина выделяется причудливым рисунком бампера и крупноячеистой радиаторной решеткой в черном глянце. Сзади о принадлежности к марке Ford намекают фонари "а-ля" Mustang, но и это выглядит достаточно надуманно. В общем, если убрать эмблему Ford, то машина не будет ничем отличаться от пестрой гаммы других моделей, представленных на китайском рынке многочисленными местными производителями.

Новый Ford Mondeo разделит платформу с кроссовером Evos и новым поколением седана Lincoln Zephyr. Под капотом новинки будет располагаться 2-литровый турбированный мотор, который собирают на заводе Changan-Ford. Он развивает мощность 238 л.с. В паре с ним работает 8-ступенчтаый "автомат", который отправляет 376 Нм крутящего момента к передним ведущим колесам. По данным производителя, с таким арсеналом седан сможет разгоняться до 220 км/ч.

Ford Mondeo будет крупнее предшественника: длина — 4935 мм (+ 62 мм), ширина — 1875 мм (+ 23 мм), высота — 1500 мм (+ 30 мм). А колесная база достигает 2945 мм (+95 мм) как у модели Evos. Lincoln Zephyr получит на 15 мм укороченную базу (2930 мм).

Презентация нового Ford Mondeo и родственного седана Lincoln Zephyr состоится на автошоу в Гуанчжоу в конце ноября нынешнего года, а в продаже автомобили появятся в начале будущего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Ford обновила популярное семейство Focus.